ONE PIECE, 4 Marine tanto forti da poter sconfiggere il Gear 5th di Rufy

Il Gear 5th è il picco di Rufy, attualmente la forma più potente del protagonista di ONE PIECE e il cui unico limite è l'immaginazione di Cappello di Paglia. Ma la trasformazione nel Dio del Sole Nika, in passato utilizzata dal leggendario Joy Boy, potrebbe competere contro questi 4, fortissimi Marine?

Sconfitto Kaido a Onigashima, Rufy è divenuto un imperatore dei mari, una delle più grandi minacce per il Governo Mondiale e per il suo esercito, la Marina. Ma escludendo Imu e i Cinque Astri di Saggezza, quale Marine potrebbe mettere in difficoltà il Gear 5th di Rufy?

Nella Saga di Egghead di ONE PIECE abbiamo visto Rufy letteralmente giocare con Rob Lucci – il più forte del CP0 – e non avere troppi problemi contro Kizaru, attualmente il più forte Ammiraglio di ONE PIECE. Siamo dunque sicuri che sia Ryokugyu che Fujitora verrebbero sconfitti con non troppa difficoltà dal Gear 5th di Rufy.

Sebbene si tratti di un ex Marine a tutti gli effetti, le sue intenzioni non sono ancora chiare. Kuzan potrebbe essere ancora un Marine sotto mentite spoglie e se così fosse potrebbe tranquillamente competere con Rufy Gear 5th. Ricordiamo infatti che Aokiji era pari ad Akainu, contro cui combatté fino allo sfinimento per perdere solamente di un soffio.

Proprio il Grand Ammiraglio della Marina Sakazuki potrebbe sconfiggere Rufy Gear 5th. Stiamo parlando di uno dei personaggi più forti di ONE PIECE, in possesso di un Rogia che gli permette di controllare il magma e di tue tipi di Haki. Attualmente Sakazuki potrebbe essere l'unico Marine davvero in grado di affrontare il Gear 5th di Rufy, poiché se di Kuzan non sappiamo le intenzioni, i prossimi due che citeremo non sono più in attività.

Prima di Akainu il Grand Ammiraglio della Marina era Sengoku, una figura leggendaria che nella sua generazione se l'è dovuta vedere contro figure del calibro di Roger o Barbabianca. Ha accesso a tutti e tre i tipi di Haki e il suo frutto del diavolo zoan gli dà la forza di un grosso Buddha dorato. Al suo apice, di sicuro avrebbe affrontato a pari livello il Gear 5th.

Impavido al punto da affrontare a viso aperto Gol D. Roger o Xebec Rocks, l'eroe della Marina Garp possedeva una forza seconda a nessuno. Nonostante non sia fruttato, il suo incredibile Haki gli permetteva di affrontare alla pari qualsiasi pirata. Avrebbe potuto tranquillamente fermare Rufy, anche se trattandosi di suo nipote abbiamo dei dubbi in merito.