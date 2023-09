One Piece: 4 motivi per cui i fan del manga hanno adorato la live-action

One Piece di Netflix è stato annunciato diversi anni fa e i fan dell'opera di Eiichiro Oda si sono suddivisi in due categorie, fra chi desiderava ardentemente vedere come la avrebbero adattata e fra chi sperava che la notizia non fosse vera. Dopotutto, le opere live-action sui manga, soprattutto quelli di Netflix, non hanno una buona reputazione.

Soprattutto, adattare One Piece con personaggi reali era una sfida davvero complessa, considerando la fantasia presente nel manga originale. Poteva essere un'altra delle live-action fallimentari di casa Netflix, una di quelle che i fan avrebbero voluto dimenticare al più presto, e invece si è rivelata ottima sotto diversi aspetti.

È una ricreazione dignitosamente fedele del materiale originale in cui è possibile sentire tutto l'amore per la serie di Eiichiro Oda. L'aspetto e l'atmosfera di One Piece sono stati fedelmente riadattati, dalle navi pirata ai combattimenti. Potrebbe essere in parte dovuto al coinvolgimento dell'editore del manga Shueisha e del creatore della serie originale Oda come produttore esecutivo, ma è evidente che i creatori di questa serie siano anche loro fan di One Piece!

Lo stesso vale per il cast: rispetto ai personaggi del manga originale, alcuni di loro non hanno le stesse caratteristiche facciali e ci sono altre piccole differenze rispetto al materiale originale, ma guardando Netflix One Piece, sembra davvero che Rufy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp siano sullo schermo. Il fandom si è particolarmente stupito per Usopp, che nonostante gli esecutori abbiano scelto di non dare all'attore il lungo naso del personaggio con la CGI o altro, anche senza di esso si poteva percepire totalmente come Usopp.

La serie Netflix ha otto episodi di circa un'ora ciascuno, e coprono dall'inizio del viaggio di Rufy attraverso l'arco di Arlong Park. Nel manga, la raccolta si svolge in circa 11 volumi, ma la live-action di One Piece lascia le scene essenziali, condensando il resto della storia e rendendola facile da seguire. Per le persone che hanno familiarità con il materiale originale, è interessante guardarlo e pensare a come questi siano i punti critici che collegano le parti della narrazione complessiva, oltre che piacevole per i fan dell'opera originale guardare tutte le differenze e godersi la storia in questo nuovo formato.

Come ultimo punto, il doppiaggio italiano non pecca mai e sa sempre essere coinvolgente sotto ogni aspetto. Tuttavia, anche rivedere la live-action di One Piece in lingua giapponese è un'esperienza da provare; soprattutto considerando che i vice-doppiatori dell'anime di One Piece qui riprendono tutti i loro ruoli ed è spettacolare! Sentendo quelle voci familiari uscire dalle bocche dei personaggi, vi sembrerà davvero che Rufy e gli altri fossero vivi nel mondo reale