ONE PIECE, 4 personaggi che padroneggiano alla perfezione le arti marziali

Le arti marziali sono incredibilmente varie e spettacolari all'interno di One Piece. Ne vediamo un largo utilizzo in diversi personaggi che, oltre ad essere decisamente carismatici e caratteristici, sono dotati di una forza soverchiante. Quali sono i migliori artisti marziali di One Piece? Parliamone!

Jinbe

Impossibile escludere da questa lista il membro dei Mugiwara capace di utilizzare il Karate degli Uomini-Pesce. Questo pirata, ex membro della Flotta dei Sette, ha padroneggiato in maniera così eccelsa il proprio stile marziale da riuscire a sconfiggere un nemico resistente come Who's Who, uno dei più forti Pirati delle Cento Bestie. Segnaliamo, inoltre, che il doppiatore di Jinbe è stato il primo a nominare la produzione di un nuovo film di One Piece.

Rob Lucci

Il maestro del Rokushiki è un antagonista formidabile che ha dato del filo da torcere a Rufy in passato e si è dimostrato enormemente forte anche recentemente, al cospetto di Zoro. È un grande utilizzatore del Rokuogan, una speciale abilità che va ben oltre le sei di base del suo stile di combattimento e che gli permette, almeno per brevi periodi, di essere alla pari con il Gear Fifth di Rufy e la forma Re dell'Inferno di Zoro.

Sabo

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Rivoluzionario è in grado di utilizzare una devastante tipologia di arte marziale chiamata Ryusoken. Le tecniche che riguardano questo stile di combattimento vedono Sabo colpire gli avversari con gli artigli di un drago, magari potenziati anche dall'Haki dell'Armatura. Inoltre, può individuare il nucleo di qualsiasi cosa e distruggerlo dall'interno: davvero terrificante!

Sanji

Il noto cuoco della ciurma di Rufy ha delle capacità molto sottovalutate in One Piece. Dopo aver padroneggiato lo stile Gamba Nera, ha continuato ad allenarsi costantemente, acquisendo la capacità di potenziare con il fuoco le proprie gambe e di irrobustirle, rivestendole con l'Haki.