ONE PIECE: 4 personaggi che potrebbero sconfiggere Mihawk prima di Zoro

Una volta che terminerà l'Incidente di Egghead, probabilmente il manga di ONE PIECE sposterà i riflettori dai Mugiwara per concentrarsi sulle altre ciurme di pirati ancora in corsa per Laugh Tale. Tra questi, vedremo quasi sicuramente la Cross Guild di Buggy, Crocodile e Mihawk in azione.

Se il sogno di Rufy in ONE PIECE non è ancora chiaro, quello di Roronoa Zoro è invece limpido. L'ex cacciatore di taglie intende diventare il miglior spadaccino del mondo per mantenere la promessa fatta alla sua vecchia amica Kuina. Per riuscire in quest'impresa, però, dovrà prima vedersela con Dracule Mihawk. Ma siamo sicuri che sarà proprio Zoro a sconfiggere l'ex Schichibukai?

Le SBS di ONE PIECE 108 hanno rivelato il passato di Mihawk e il motivo per cui si unì alla Flotta dei Sette, ma per quanto riguarda il suo futuro, invece? Questi quattro personaggi potrebbero mettere fine al suo regno di miglior spadaccino al mondo.

La Cross Guild ha posto delle taglie sugli uomini della Marina. Uno scontro tra queste due fazioni, dunque, appare inevitabile. Con Kizaru apparentemente fuori dai giochi, sarà l'Ammiraglio Fujitora a occuparsi di questa faccenda? Issho è probabilmente un avversario molto difficile per Mihawk, poiché oltre che essere uno spadaccino molto forse, ha dalla sua l'Haki della Percezione e dell'Armatura, oltre che il potere di un Frutto del Diavolo. Con questa combinazione, davvero Fujitora potrebbe sconfiggere Mihawk.

Da sempre rivali, anche se per motivi a noi ancora sconosciuti, uno scontro definitivo tra Shanks e Mihawk potrebbe risolvere i loro dissapori. Benché Mihawk abbia perosn interesse in Shanks dopo la perdita dell'arto da parte del Rosso, anche in questo caso parliamo di due pirati in lotta per la Laugh Tale. Si tratta dunque di uno scontro molto probabile, che Shanks potrebbe vincere grazie alla sua immensa potenza.

Non c'è ciurma più misteriosa di quella di Barbanera, colui che a quanto pare ambisce al mondo. Teach e i suoi uomini stanno agendo in modo del tutto imprevedibile, ma se l'obiettivo è Laugh Tale ancora una volta potrebbe esserci la Cross Guild di mezzo. In questa battaglia ipotetica a occuparsi di Mihawk sarebbe Shiryu, secondo di Barbanera. Ex capo carceriere di Impel Down, può diventare invisibile grazie al suo frutto del diavolo. Sadico e spietato, potrebbe colpire Mihawk alle spalle.

Gli Astri di Saggezza di ONE PIECE si sono riuniti su Egghead, ma è difficile immaginare che vengano tutti sconfitti in questa saga. Se contro i Mugiwara è entrato in azione Saturn, contro la Cross Guild potrebbe muoversi Ethanbaron V. Nusjuro. Ancora avvolto nel mistero, l'Astro è chiaramente uno spadaccino e potrebbe nascondere una forza e poteri tali da sconfiggere Mihawk.