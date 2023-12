One Piece, i 5 episodi filler più belli: non saltateli!

Un tempo, gli episodi filler erano parte integrante delle serie animate più lunghe. A differenza di anime come Naruto e Detective Conan, pieni di riempitivi, One Piece ha una frequenza più bassa di episodi non canonici, alcuni davvero ben realizzati e piacevoli da guardare. Scopriamo i principali.

1 - L'agente Rufy e il magistrato corrotto (Episodio 291)

In un bizzarro mondo alternativo, Grand Jipangu, Buggy il clown rapisce una ragazza per saldare dei debiti. Quando Boss Rufy entra in scena per salvare la giovane, l'azione e le risate sono assicurate. Utilizzata come pausa post Water 7, questa puntata realizza un sogno che i fan non sapevano di avere: vedere Rufy in versione Giappone feudale!

2 - Siamo circondati (Episodio 59)

L'Arco dell'Isola della Nave da Guerra è uno dei primi segmenti filler dell'anime di One Piece. Qui i Cappello di Paglia devono salvare una ragazza ostaggio della Marina, sconfiggendo il Commodoro Nelson. Questo episodio, in particolare, presenta una splendida battaglia navale tra i protagonisti e i Marines: la visione, anche in questo caso, è consigliatissima!

3 - Rufy contro Shuzo (Episodio 578)

L'introduzione al film "Z" di One Piece vede Rufy impegnato a scontrarsi contro un ex membro della marina, Shuzo, per difendere lo chef Panz Fry e sua figlia Lily. La peculiarità della puntata? Il frutto del diavolo di Lily aiuta il pirata di gomma trasformandolo in un gigante!

4 - Il talento di Sanji (Episodio 197)

Ci troviamo in mezzo alla saga del G-8: nell'episodio 197, One Piece raggiunge vette di comicità senza precedenti. Rufy e Sanji si infiltrano in una base militare travestendosi da Marines e la cuoca li scambia per suoi nuovi colleghi. Sanji inizia a dimostrare tutte le sue doti da chef di alta scuola, mentre il suo capitano mangia ogni cibo che gli capiti a tiro. La ricetta per il divertimento più sfrenato è completa.

5 - La più grande collaborazione della storia contro il ghiottone del mare (Episodio 590)

Questa puntata è speciale per un motivo: riunisce i personaggi di One Piece, Dragon Ball e Toriko. Il loro obiettivo? Una gara con in palio la carne più buona al mondo. Non vi facciamo spoiler sull'esito. Vi è piaciuta questa lista? Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il finale di One Piece potrebbe essere stato svelato diversi anni fa.