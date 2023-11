ONE PIECE: tutti odiano i filler! Ecco i 5 peggiori mai visti nell'anime

One Piece è uno degli anime che conta più episodi nel panorama dell'animazione giapponese. Con oltre 1000 puntate, la serie tratta dal manga di Oda continua ad accompagnare gli spettatori nel corso delle loro vite. Tuttavia, non tutti gli episodi sono canonici e non tutti portano avanti gli eventi della trama principale dell'anime. Questi episodi, detti anche filler, sono perlopiù odiati. Ma quali sono i peggiori ?

Questi sono i 5 peggiori archi narrativi filler che sono stati inseriti nell'adattamento animato di One Piece. Attenti potrebbero contenere spoiler!

5: Boss Rufy e l'arco narrativo del periodo Edo - Per quanto potesse essere interessante e divertente l'idea di ambientare alcuni episodi in un universo alternativo in cui il mondo di One Piece è ispirato al periodo Edo del Giappone, queste puntante sono totalmente alienanti e confusionarie. Trasmesse in mezzo alla programmazione di One Piece della saga di Enies Lobby, l'unica cosa che riescono a fare è interrompere il flusso della narrazione e spiazzare in maniera negativa lo spettatore.

4: La saga di Spa Island - Se la saga del periodo Edo era confusionaria, quella di Spa Island è totalmente inutile. Trasmessa subito dopo Thriller Bark e interrotta dal ritorno dei Pirati di Foxy, Spa Island non ha episodi divertenti, non presenta una trama interessante e rallenta tutta la narrazione di One Piece.

3: L'arco dei cacciatori di ghiaccio - Inutilmente lungo, questo arco narrativo in cui la bandiera della Sunny viene rapita dai "cacciatori di ghiaccio" è servito solamente ad annoiare gli spettatori prima dell'approdo dei protagonisti di One Piece a Thriller Bark.

2: L'arco del sogno dell'oceano - Questo è il classico arco narrativo di riepilogo presente nella maggior parte degli anime in cui i protagonisti, per un motivo o per un altro, raccontano la loro storia e gli eventi che li hanno portati fino a dove sono. Non porta avanti la trama e non fa altro che annoiare lo spettatore.

1: L'arco del ritorno dei Pirati di Foxy - Ambientato dopo il noiosissimo arco del Sogno dell'oceano, il ritorno dei Pirati di Foxy è un arco narrativo che non riesce nel suo intento. L'empatia che dovrebbe scaturire nello spettare per Foxy non si accende mai, e il classico Davy Back Fight, oltre a essere deludente, non aggiunge nulla al personaggio.

Ed ora tocca a voi: quali sono gli episodi filler più deludenti di One Piece?