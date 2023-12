ONE PIECE, i 5 Frutti del Diavolo più bizzarri del manga

I Frutti del Diavolo sono una delle fonti dei poteri straordinari dei personaggi di One Piece. Mangiarne uno, infatti, porta i pirati di Eiichiro Oda ad acquisire spesso strane abilità che il mangaka è stato bravissimo a rappresentare nelle pagine della sua opera. Scopriamo insieme i Frutti del Diavolo più strani di One Piece in questa nuova Top 5.

5 - Kibi-Kibi

Partiamo dal Paramisha mangiato da Tama in One Piece. Questo Frutto consente alla bambina di produrre dalle guance dei "kibi dango". Il cibo prodotto, se dato ad un animale o a qualcuno che ha ingerito un Frutto Artificiale di tipo Zoan, consente di sottomettere la "vittima" al volere di Tama per circa 15 giorni.

4 - Woshu-Woshu

Ancora un Paramisha, ma questa volta la sua proprietaria è Tsuru della Marina. Questo Frutto permette di "lavare" le persone. Esso elimina le cattive intenzioni e la malvagità, trasformando il bersaglio fino a renderlo buono d'animo. Peccato che il suo utilizzo si sia visto in pochissime occasioni nel corso di One Piece.

3 - Jake-Jake

Il potere di questo frutto, ottenuto da Kelly Funk, trasforma l'utilizzatore in una giacca di pelle umana. Nonostante ad un primo sguardo sembri un Frutto che riguarda la sfera della moda, è in realtà potentissimo: chi indossa la giacca viene immediatamente soggiogato da essa e la forza del portatore dell'indumento può essere utilizzata a piacimento dal possessore del futto Jake-Jake.

2 - Hor-Hor

Il frutto in questione dà al proprietario, che è Ivankov, la capacità di iniettare agli altri degli ormoni particolari che modificano la chimica corporea: temperatura, resistenza, crescita e addirittura stato emotivo sono solo alcuni esempi.

1 - Flower-Flower

Chiudiamo questa Top 5 con il Frutto del Diavolo di Nico Robin. Stiamo parlando di un Frutto che permette al membro della ciurma di Rufy di generare delle copie di qualsiasi parte del suo corpo, facendole crescere su qualsiasi superficie, compreso il corpo altrui. Pur essendo molto forte e capace di clonare anche per intero il possessore, questo frutto ha un punto debole evidente: i danni subiti dalle parti clonate vengono inflitti anche a Nico Robin.

Cosa ne pensate di questa lista? Quanta fantasia deve avere un autore come Oda per essersi inventato questi assurdi poteri? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.