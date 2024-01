ONE PIECE, i 5 Frutti del Diavolo più forti del manga

I Frutti del Diavolo sono una parte fondamentale dell'universo di One Piece. Conferiscono ai loro utilizzatori poteri straordinari, ma in cambio ne privano la capacità di nuotare. Di seguito trovate i 5 Frutti più potenti apparsi finora nel manga.

Nel corso degli anni, i fan hanno visto molti Frutti del Diavolo incredibilmente potenti nella storia e, ora che il manga di One Piece è entrato nella saga finale, è possibile che alcuni di questi debbano ancora mostrare abilità straordinarie.

5. Frutto Ushi Oni - il frutto di Saturno, uno dei Cinque Anziani. L'Ushi Oni gli consente di trasformarsi in uno yokai giapponese, per l'appunto, l'Ushi Oni. In questo stato, Saturno ha una forza e una resistenza sovrumane, ed è anche in grado di infliggere danni alle persone senza nemmeno toccarle.

4. Frutti del diavolo dei Gorosei - I Gorosei, i cinque capi del Governo Mondiale o Astri di Saggezza di One Piece, sono noti per avere poteri straordinari. I loro frutti del diavolo sono ancora sconosciuti, ma sembrano essere tipi di Zoan, in particolare Zoan Mitici.

3. Hito Hito no Mi, Modello: Nika - Questo frutto è stato recentemente rivelato come il frutto del diavolo di Rufy. Si tratta di un tipo Zoan mitico che gli conferisce la capacità di trasformarsi in Nika, il Dio del Sole di One Piece. In questo stato, Rufy ha una forza e una resistenza sovrumane, è in grado di combattere con estrema libertà e di portare risate e gioia ovunque vada.

2. Yami Yami no Mi - Questo frutto è stato mangiato da Barbanera. Si tratta di un tipo Rogia che gli conferisce il potere di controllare l'oscurità. Barbanera può utilizzare l'oscurità per assorbire attacchi e oggetti e può anche creare campi di oscurità per immobilizzare i suoi avversari.

1. Frutto del diavolo di Imu - Il frutto di Imu, il sovrano del mondo. Il frutto è ancora sconosciuto, ma sembra essere un tipo Zoan mitico. Imu è stato visto trasformarsi in una creatura con una testa e mascelle enormi. Inoltre ha mangiato il fuoco di Sabo senza subire alcun danno.