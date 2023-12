ONE PIECE: 5 frutti del diavolo che sarebbero l'ideale per Usopp

Gli elementi fondamentali che distinguono Usopp sono 3: è un cecchino implacabile; usa una grande varietà di proiettili; le sue trappole creative sorprendono spesso i nemici. Con quali Frutti del Diavolo si potrebbero migliorare ulteriormente le sue abilità? Scopriamolo con 5 proposte intriganti.

POSIZIONE 5: Iniziamo questa lista con il Frutto Pocket-Pocket, appartenente a Blamenco, un membro poco in vista della ciurma di Barbabianca. Il potere conferito all'utilizzatore è la capacità di creare una moltitudine di tasche sul proprio corpo, per contenervi diverse tipologie di oggetti. Chi, meglio di Usopp, potrebbe trarre beneficio dall'equipaggiarsi con ancora più munizioni e armi da lancio?

POSIZIONE 4: Proseguiamo con il Frutto Hollow-Hollow, utilizzato da Perona nella saga di Thriller Bark. Questo frutto permette di evocare dei fantasmi di varie misure, mantenendone il controllo. A contatto con gli altri, essi sono in grado di trasmettere emozioni negative e rappresenterebbero un diversivo perfetto per Usopp che avrebbe il tempo di allontanarsi ed essere letale dalla distanza.

POSIZIONE 3: Sul gradino più basso del podio troviamo il Frutto Glint-Glint (uno dei frutti del diavolo più potenti) del temibile Kizaru, in grado di generare raggi luminosi. La qualità principale di questo frutto è la sua versatilità: Usopp potrebbe usarlo per scappare dalle battaglie rischiose spostandosi alla velocità della luce, ma potrebbe anche, banalmente, usarlo in modo offensivo sparando laser che attraversano qualsiasi superficie.

POSIZIONE 2: Il Frutto Pump-Pump lo ha mangiato Belo Betty ed è stato mostrato in One Piece durante l'Arco del Reverie. Avendo la funzione di incitare gli altri e di fungere da incoraggiamento, questo frutto fornirebbe ad Usopp una sorta di capacità da buffer, cioè da personaggio in grado di potenziare i propri alleati.

POSIZIONE 1: In testa alla classifica non potevamo che optare per il Frutto Bomb-Bomb di Gem, che renderebbe il corpo di Usopp una bomba vivente. Questo frutto permette infatti al suo utilizzare di trasformare in esplosivo qualsiasi parte del corpo, dal muco alla bava, passando per capelli e persino respiri. Usopp avrebbe dunque proiettili garantiti dal suo lungo e buffo naso, oltre ad una difesa impenetrabile, costituita da una possibile esplosione dell'intera struttura corporea.

E voi che suggerimenti avete per rendere invincibile un personaggio come Usopp? In attesa di commenti, vi lasciamo ad uno splendido cosplay di Perona che ha saputo catturarne l'essenza.