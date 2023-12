ONE PIECE, 5 Frutti del Diavolo che si sposerebbero perfettamente con l'eroe Garp

Garp è un personaggio di One Piece che si è distinto per le sue straordinarie capacità combattive, ma è uno dei pochi membri della Marina a non aver mangiato un Frutto del Diavolo. Vediamo insieme quali potrebbero essere 5 frutti che garantirebbero poteri perfettamente adatti a lui.

5 - Press-Press

Se Garp avesse questo potere, potrebbe manipolare la gravità di chiunque gli si pari davanti, schiacciandolo al suolo, oppure attirandolo verso uno dei suoi devastanti pugni.

4 - Twinkle-Twinkle

Questo frutto Paramisha sarebbe perfetto per Garp perché rende il possessore in grado di trasformare ogni parte del proprio corpo in diamante. Essendo ormai un settantenne, Garp gioverebbe moltissimo di un frutto capace di rinforzare il fisico con un materiale che possa garantirgli totale invulnerabilità dai colpi nemici.

3 - Flower-Flower

Il frutto posseduto da Nico Robin consentirebbe a Garp di essere ancora più pericoloso con i suoi temibili pugni. Grazie a Flower-Flower, il Marine potrebbe creare altre mani sul proprio corpo e su quello degli avversari, aumentando il numero dei colpi che sarebbe in grado di sferrare.

2 - Human-Human, modello: Buddha

Il frutto mitologico in questione può trasformare il suo utilizzatore in un enorme Buddha dorato, resistentissimo e abile nel generare onde d'urto con un semplice colpo di palmo. Difficile immaginare chi riuscirebbe a fermare Garp con un potere di questo tipo.

1 - Tremor-Tremor

L'abilità che ha reso a lungo Barbabianca semplicemente imbattibile. Considerato il Paramisha più potente di One Piece, questo straordinario Frutto del Diavolo permetterebbe a Garp di avere un potere talmente assurdo da consentirgli la distruzione dell'intero mondo, generando eventi sismici a ripetizione.

Nonostante Garp non abbia mangiato alcun Frutto del Diavolo, non ha mai deluso le aspettative dei fan sulla potenza della sua figura. Ci sono invece altri personaggi di One Piece dal potenziale sprecato che non hanno avuto il peso che ci si aspettava.

Cosa ne pensate di questo elenco? Avete altri suggerimenti che ben si adatterebbero a Garp? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.