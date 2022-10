ONE PIECE: i 5 della nuova generazione Vs. Kaido e Big Mom

ONE PIECE 1036 si farà attendere ancora, poiché questa settimana è stato trasmesso un episodio riassuntivo speciale che mostra tutto il meglio della battaglia tra gli Yonko Kaido e Big Mom e i cinque pirati simbolo della nuova generazione, Rufy, Zoro, Law, Kid e Killer. Rivivamo lo spettacolare combattimento a Onigashima.

L'ultimo spettacolo di ONE PIECE 1035 ha lasciato spazio a un episodio speciale in cui due narratori improvvisati, Kid e Killer in versione chibi, prima di lasciare spazio a quello che verrà, ricordano agli spettatori quanto accaduto finora.

Nel corso della puntata speciale rivediamo dunque il Gom-Gom Red Roc di Rufy, nonché gli altri spettacolari colpi che i pirati di nuova generazione infliggono ai due Imperatori. Tuttavia, nemmeno questo incredibile lavoro di squadra pare essere in grado di ferire realmente i sovrani del Paese di Wano.

Quando anche l'attacco più potente di Zoro fallisce, Rufy decide di combattere Kaido senza aiuto altrui. Tuttavia, dopo uno spettacolare scambio di colpi in cui Cappello di Paglia sfrutta a dovere tutto il suo Haki, Rufy viene sconfitto e la vittoria di Kaido annunciata su tutta Onigashima. Nel mentre, Kid si prepara a una nuova battaglia con Big Mom. Come andrà a finire il combattimento a Wano?