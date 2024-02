Oltre ONE PIECE, i 5 manga più lunghi di sempre (e ancora in corso)

Di solito quando si prende come esempio un manga lunghissimo a fare subito capolino è ONE PIECE, eppure non è l'unica opera che sta andando avanti da decenni (anzi, ce ne sono parecchie più lunghe). Vediamone assieme cinque in top 5 che ancora non si sono concluse.

Partiamo con Kinnikuman, da noi diventato famoso grazie all'anime Ultimate Muscle. Iniziato addirittura nel 1979, al momento il manga sportivo del duo formato Yoshinori Nakai e Takashi Shimada conta ben 140 volumi. ONE PIECE ne ha 107, tanto per fare un confronto.

Poi abbiamo Baki the Grappler, anche questo un manga sportivo scritto e disegnato da Keisuke Itagaki. Iniziato nel 1991, è arrivato addirittura a 149 volumi.

Passiamo a Cooking Papa, manga seinen a tema culinario di Tochi Ueyama in corso dal 1985, addirittura inedito in Italia. Al momento è a 168 volumi.

Ancora più lungo è Minami no Teio, manga scritto da Dai Tennoji e disegnato da Rikiya Go. Ben 175 in corso di pubblicazione dal 1992.

In cima alla classifica c'è l'insuperabile Golgo 13 di Takao Saito. Cominciato nel 1968, al momento è arrivato a ben 211 volumi, staccando di netto tutti i suoi "inseguitori", persino i manga conclusi come Mr. Baseball oppure Kochikame.

E voi avete mai letto questi manga? Li conoscete? Se siete fan di Eiichiro Oda non perdetevi il nostro speciale sulle animazioni di Egghead come nuova era di ONE PIECE e nemmeno Orso Bartholomew come personaggio rivelazione di ONE PIECE.