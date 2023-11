ONE PIECE, i 5 migliori archi narrativi dell'anime

ONE PIECE è considerato come uno dei migliori anime shonen di tutti i tempi. L'epopea di Monkey D. Rufy e della ciurma di pirati di Cappello di Paglia si dipana in diverse saghe, ognuna delle quali in isole e ambientazioni diverse, ma quali sono le più belle? Ecco, secondo noi, i 5 migliori archi narrativi di ONE PIECE.

La costruzione del mondo di Eiichiro Oda, gli sviluppi della trama e i momenti iconici rendono alcune saghe più apprezzabili di altre. Se già vi abbiamo parlato dei cinque archi più sopravvalutati di ONE PIECE, ecco invece le migliori saghe, ma occhio agli spoiler!

A causa della sua posizione geografica distaccata da quella del resto del mondo, essendo Skypiea un'isola nel cielo, l'arco narrativo di Skypiea è sicuramente uno dei più sottovalutati di ONE PIECE, ma non per questo è meno memorabile. Questa saga è rilevante soprattutto ai fini della trama, in particolare sui dettagli su Nika che emergono solamente diverso tempo dopo. Skypiea è memorabile non solo per l'ambientazione, con i personaggi che possono camminare sulle nuvole, ma anche per un antagonista davvero riuscito, il dio del fulmine Enel.

La Saga di Water 7 ci porta a uno degli eventi più iconici della storia, la battaglia di Enies Lobby. In risposta alla cattura di Nico Robin da parte degli agenti del CP9, Rufy e compagni dichiarano guerra al Governo Mondiale arrivando a bruciare una delle loro bandiere. Questa parte dell'anime presenta inoltre due scene tra le più leggendarie, le grida in lacrime di Nico Robin e il saluto alla Going Merry.

Per molti Dressrosa è una delle saghe più belle, merito della splendida ambientazione ispirata alla Spagna, all'antagonista Doflamingo e alle diverse scene emozionanti che questo arco presenta. Non solo Rufy riabbraccia suo fratello Sabo, che si credeva essere morto anni prima, ma la storia dei giocattoli, in particolare quella del Soldatino e di Rebecca, e la storia del Senor Pink sono tra le più intense e toccanti.

Saga che difficilmente potrà essere superata prima di una nuova guerra totale è quella di Marineford. Nel corso di questo arco la pirateria sfida la Marina, tutto per salvare Ace. Assistiamo a battaglie memorabili, che includono la Flotta dei Sette, l'Imperatore Barbabianca e gli Ammiragli della Marina, ma sono le emozioni a farla da padrona. Il tentativo di salvataggio disperato compiuto da Rufy è un qualcosa di irripetibile.

L'arco di Wano Kuni cambia per sempre la storia di ONE PIECE. Se a Marineford e Whole Cake Island i Mugiwara non sembrano ancora essere in grado di sfidare i più potenti dei mari, in questa saga questo concetto viene stravolto. Cappello di Paglia e i suoi alleati abbattono due Imperatori, Rufy ottiene un power-up superlativo che gli consente di ottenere il titolo di Yonko e vera minaccia per il Governo, tanto da attirare l'attenzione dei misteriosi Gorosei.