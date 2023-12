ONE PIECE, 5 misteri che il manga potrebbe risolvere nel 2024

Nel corso degli oltre 26 anni di pubblicazione, Eiichiro Oda ha inserito molti misteri in ONE PIECE, e visto l’incedere della narrazione e la rilevanza degli eventi raccontati nella saga conclusiva, possiamo aspettarci grandi rivelazioni anche nel 2024. Ecco quindi i 5 misteri che il manga potrebbe prossimamente.

Al quinto posto troviamo il mistero riguardante l’identità della madre di Luffy. In varie occasioni Eiichiro Oda ha sempre cercato di non dare risposte concrete agli intervistatori parlando della donna che ha dato alla luce il protagonista, definendola un personaggio irrilevante ai fini del racconto. Nonostante questo però i lettori aspettano da anni di conoscere almeno il suo nome, e con le apparizioni sempre più frequenti di Monkey D. Dragon è possibile che nel 2024 finalmente sapremo chi era la madre di Luffy.

Proseguiamo con i misteri sulle Armi Ancestrali, studiate e ricercate da diversi personaggi e studiosi nell’universo di ONE PIECE, risalenti al secolo vuoto. Per ora si tratta di artefatti solo menzionati e descritti rapidamente ma mai visti realmente all’opera, che rispondono ai nomi di Poseidon, Pluton e Uranus. Poseidon dovrebbe garantire il controllo sulle creature dei mari, Pluton invece viene descritta come una nave dall’enorme potenza distruttiva, i cui progetti sono stati bruciati da Franky in persona. Uranus è l’unica di cui manca una reale definizione, ed è ciò che i lettori sperano di ricevere nel 2024.

Visto quanto sta avvenendo sull’isola-laboratorio di Egghead, e al ruolo centrale svolto da Jaygarcia Saturn, il 2024 potrebbe essere anche l’anno in cui Oda deciderà di svelare tutti i misteri degli astri di saggezza, il gruppo che ha in mano la gestione del Governo Mondiale e che deve rispondere unicamente agli ordini di Im.

Collegandoci proprio alla misteriosa figura che siede sul trono vuoto di Marijoa, un altro mistero che vorremmo vedere nel 2024 riguarda il gigantesco cappello di paglia conservato in una stanza ghiacciata nella capitale del Governo Mondiale. Infine, chiudiamo questa classifica, con un mistero legato a Luffy, al risveglio del potenziale del frutto Gom Gom e ai cento anni di vuoto: Joy Boy, leggendario possessore dello ONE PIECE.