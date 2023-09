ONE PIECE, 5 misteri che il manga deve ancora risolvere

Se c'è una cosa che Eiichiro Oda ha saputo fare alla perfezione per ONE PIECE è creare misteri. Citarli qua e là ogni tanto per solleticare la fantasia dei lettori e poi dopo parecchio tempo arrivare alla loro soluzione: vediamone assieme 5 ancora irrisolti. E occhio agli spoiler.

Cominciamo con i 100 anni di vuoto prima della nascita del Governo Mondiale. Un evento che ha cambiato profondamente la storia del mondo di ONE PIECE, di cui sappiamo qualcosa ma non esattamente quello che è successo. E che sicuramente giocherà un ruolo fondamentale nella conclusione del manga.

Poi ci sono Im e il Gorosei. Il re sul trono nell'ombra è un mistero gigantesco per ONE PIECE, dato che non ne conosciamo nemmeno le fattezze fisiche. E si porta pure dietro l'altro mistero, quello del cappello di paglia gigante. Del Gorosei invece abbiamo scoperto i nomi ma non abbiamo ancora idea della loro forza o delle loro specifiche abilità.

Anche delle Armi ancestrali non abbiamo svelato il mistero. Sono manufatti potentissimi in grado di cambiare le sorti di una guerra, ma non sappiamo di preciso il loro funzionamento né come potrebbero devastare interi Paesi. E soprattutto come si connettono ai 100 anni di vuoto.

Altro grandissimo mistero degli albori di ONE PIECE è la Volontà della D. Ogni tot spuntava un personaggio che aveva una D. nel nome e si è capito pian piano che ognuno di essi era cruciale ai fini della trama del manga. Non sappiamo ancora però cosa significhi quella lettera e se i suoi possessori hanno un legame oltre il nome oppure no. Corazon aveva però detto che i possessori della D. sono nemici giurati dei Draghi Celesti, quindi è probabile che faranno parte della ribellione per ribaltare lo status quo delle cose.

Chiudiamo con il doppio mistero finale di ONE PIECE: Laugh Tale e, appunto, il One Piece. Dove si trova esattamente l'isola? Come è fatta? Perché Roger ha riso? E, ovviamente, cos'è il One Piece? Il mistero finale del manga, per il quale milioni di fan hanno già fatto altrettante teorie. E sicuro pure il pugile che ha citato il Gear Fifth di Luffy.

E voi cosa ne pensate? Provate a darci la vostra spiegazione a tutti questi misteri di ONE PIECE nei commenti, noi vi lasciamo con le anticipazioni del capitolo 1094 di ONE PIECE.