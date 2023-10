ONE PIECE, i 5 momenti più epici della saga di Dressrosa

Mentre l'anime di ONE PIECE è indirizzato verso il finale della Saga di Wano, il doppiaggio italiano della serie di Eiichiro Oda è ancora impegnato con l'arco narrativo di Dressrosa. In occasione della ripresa delle trasmissione su Mediaset Italia 2, ripercorriamo i 5 momenti più epici della Saga di Dressrosa di ONE PIECE.

Dal 12 settembre, ogni martedì sera su Italia 2 c'è ONE PIECE. Il canale Mediaset sta proseguendo il doppiaggio italiano dell'anime, ancora fermo alla Saga di Dressrosa. Riscopriamo questo arco narrativo, uno dei migliori dell'opera, rivivendone cinque momenti chiave.

Dressrosa è una saga sorprendente, che include diversi momenti memorabili. Uno di questi ha per protagonista Usopp, o per meglio dire God Usopp. A Dressrosa il cecchino dei Mugiwara con le sue mille bugie diventa la guida dei Tontatta, che vedendone in lui il discendente di un eroe decidono di conquistare la libertà muovendo guerra contro Doflamingo. Sarà solamente dopo una clamorosa disfatta che Usopp riuscirà a fermare Sugar, colei che trasformava gli abitanti della nazione in giocattoli, a e a diventare il vero eroe dei Tontatta. Come se non bastasse, durante questi eventi Usopp sviluppa l'Ambizione della Percezione.

Altro grande momento della Saga di Dressrosa è quello del ricongiungimento tra Rufy e Sabo. Il capitano dei Mugiwara era convinto di aver perso entrambi i suoi fratelli, Ace a Marineford e Sabo durante l'infanzia, ma quest'ultimo sbuca dal nulla provocando fiumi di lacrime. Questa scena emozionante è assolutamente una delle più significative di Dressrosa.

A Dressrosa scopriamo la storia sfortunata di Trafalgar Law e il bellissimo rapporto che lo legava a Corazon. Law nacque a Flevance, nel mare settentrionale, dove la popolazione del posto moriva per sintomi di avvelenamento da piombo ambrato. Unico abitante di Flevance a salvarsi da un massacro assurdo e feroce, si fece reclutare da Doflamingo. Fu nella sua ciurma che conobbe Corazon, colui che riuscì a curarlo donandogli il Frutto Ope Ope, ideali, obiettivi e la sua stessa vita.

Una delle storie più commoventi di Dressrosa, ma in generale di tutto ONE PIECE, è quella che riguarda il Senor Pink. Ufficiale dei pirati di Doflamingo, durante lo scontro con Franky stupisce i lettori/spettatori con il suo racconto. Senor Pink una volta aveva una famiglia con cui si spacciava di essere un banchiere. Quando suo figlio morì di febbre e sua moglie scoprì che in realtà era un pirata, i rapporti degenerarono. La moglie di Pink, in seguito a un incidente, finì poi in uno stato vegetativo ma cosciente. L'unica cosa che la faceva sorridere era Senor Pink vestito da infante.

Sebbene non abbia avuto lo stesso impatto che di recente ha avuto il Gear 5th, apice d'epicità di Dressrosa è il debutto del Gear 4th Boundman. In seguito all'allenamento con Rayleigh, Rufy acquisì un nuovo Gear, mostrato contro Doflamingo. Cappello di Paglia ricoprì parte del suo corpo con l'Haki dell'Armatura e poi si morse il braccio soffiando aria nei suoi muscoli. Il risultato è una forma che secondo Doflamingo combina i vantaggi dell'Ambizione dell'Armatura con quelli della gomma.