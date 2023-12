ONE PIECE: i 5 momenti che ci hanno piangere di più (finora)

Ce ne sono stati di momenti tristi in ONE PIECE, e quindi vogliamo sceglierne cinque che ci hanno davvero fatto piangere tutte le nostre lacrime, quelli proprio in cui l'emotività è arrivata al massimo: ecco le nostre scelte.

Partiamo con Chopper che dà il fungo avvelenato senza saperlo al Dottor Hillk, accelerandone la morte fino al sacrificio ultimo del personaggio. Sfidiamo chiunque a non aver pianto in quel momento.

E Nico Robin che urla di voler vivere? Anche in quel caso il personaggio sta piangendo ma quasi sicuramene lo sta facendo anche chi legge il manga o vede l'anime, davvero un momento da lacrime di ONE PIECE.

Come non inserire poi il momento in cui viene dato l'addio alla Going Merry. Lacrime che scendono sia per Luffy e compagni e sia per noi che salutiamo con loro quella che è stata davvero una compagna di viaggio.

E che ne dite di Brook che suona mentre la sua ciurma se ne va uno dopo l'altro? Un momento davvero strappalacrime di ONE PIECE che ancora ci portiamo dentro.

Chiudiamo con Sanji che piange prima del suo matrimonio, dopo aver sentito Pudding parlare male di lui e mentre è da solo sotto la pioggia, dopo aver abbandonato Luffy. Tra l'altro, sapevate come si doveva chiamare Sanji in ONE PIECE?

E voi siete d'accordo con queste scelte? Diteci i vostri momenti da lacrime di ONE PIECE nei commenti qua sotto!