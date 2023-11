ONE PIECE: i 5 momenti più traumatici di tutto il manga

Ne sono successe tantissime in ONE PIECE, e nel corso di tutti questi anni di pubblicazione abbiamo vissuto parecchi momenti traumatici nel manga: facciamo allora una classifica di quelli che ci hanno fatto piangere davvero.

Cominciamo con la morte di un personaggio secondario ma che è rimasto nel cuore di tutti: il dottor Hillk. Gli ultimi momenti, le parole su quando una persona viene davvero dimenticata e il brindisi prima di morire: un trauma ancora forte nel cuore dei fan.

C'è poi il momento in cui la ciurma deve dare l'addio alla Going Merry, una nave che viene davvero personificata e che è ricordato come uno dei momenti più traumatici di tutto ONE PIECE, con i Pirati di Cappello di Paglia (e noi) in lacrime.

Come non inserire poi la morte Ace soprattutto e quella di Barbabianca, con l'urlo strozzato di Luffy che non riesce a capacitarsi dell'uccisione del fratello da parte di Akainu in quella maniera così brutale. Tra l'altro ricordate tutte le volte che Luffy ha rischiato di morire in ONE PIECE?

In retrospettiva è stato uno dei momenti fondanti della ciurma di Cappello di Paglia, ma quando Orso Bartolomew fa sparire tutti i pirati di Luffy a Sabaody rimane un momento traumatico in ONE PIECE perché nessuno sapeva cosa sarebbe successo e l'impotenza di fronte alla situazione ci aveva davvero sconvolto tutti.

Chiudiamo con il passato di Brook e le vicende che lo hanno portato a incontrare la ciurma di Luffy. Un vissuto davvero traumatico per il personaggio che ci fa sempre versare qualche lacrima ogni volta che ci pensiamo.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono i vostri cinque momenti più traumatici di ONE PIECE? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo invece con le trasformazioni di Luffy dalla più brutta alla più bella.