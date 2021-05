ONE PIECE, ecco quali sono i 5 Paramisha più forti del manga

I Frutti del Diavolo sono uno degli elementi principali di ONE PIECE. Apparsi fin dall'inizio del manga, sono in grado di donare un potere unico a chi li mangia facendo però perdere la possibilità di galleggiare in acqua. I frutti si distinguono in tre grandi categorie: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia. Abbiamo già visto quali sono i 5 Rogia più potenti.

Ma quali sono i cinque Paramisha più forti di ONE PIECE? Considerata la loro versatilità e variabilità, non è semplice metterli in una classifica e spesso non risultano essere tra i Frutti del Diavolo più potenti del manga, ma ce ne sono alcuni che spiccano particolarmente.

Un esempio è il frutto Soul Soul posseduto da Big Mom, un Paramisha in grado di ottenere anime dalle persone per alimentare la propria. Sfruttando questa caratteristica, il possessore può praticamente uccidere o limitare la durata della vita del suo avversario, dato che l'anima corrisponde anche alla durata vitale. In più, può infondere la propria anima in vari oggetti ed elementi, creando così dei compagni fedeli con poteri variegati.

C'è anche il frutto Zushi Zushi, posseduto dall'ammiraglio Fujitora. Grazie a questo Frutto del Diavolo è possibile manipolare la gravità. Seppur la sua forza vari a seconda dell'utilizzo che ne fa il possessore, la varietà di attacchi utilizzabili è ampia e sempre temibile. Un altro frutto che merita la top 5 tra i Paramisha è il Doku Doku di Magellan. All'apparenza un Rogia, in realtà è un Paramisha dato che non trasforma il proprio possessore nell'elemento. La sua peculiarità è quella di poter espellere vari tipi di veleno, con cui si possono ottenere vari effetti a seconda della dose utilizzata.

Una menzione la merita anche il Gura Gura di Barbabianca, ma attualmente in possesso di Marshall D. Teach, reputato da molti il Frutto del Diavolo più potente di ONE PIECE. L'utilizzatore può creare terremoti con il semplice impatto del potere, trasmettendo le onde sia via aria che via terra, ma l'effetto maggiore lo si ottiene toccando direttamente il nemico che verrà così travolto in pieno dall'attacco.

Infine nella top 5 c'è il frutto Ope Ope, in possesso di Trafalgar Law. L'Ope Ope è un frutto estremamente versatile ma che possiede anche una grande potenza offensiva. Nella sua room si possono portare a termine tante operazioni come quella di tagliare i corpi avversari senza ucciderli, scambiare parti di ogni genere e anche modificare l'anima. Per questo il frutto Ope Ope è stato a lungo nelle mire di Doflamingo che voleva usarlo per ottenere la vita eterna.