ONE PIECE, i 5 personaggi più alti del manga di Eiichiro Oda

Il mondo di One Piece è pieno di razze incredibilmente diversificate e ben caratterizzate. Alcune di queste, per natura, sono composte da personaggi di dimensione mastodontica. Soffermandoci proprio sul fattore altezza, vi siete mai chiesti quali sono i personaggi più alti che abbiamo incontrato nel corso di One Piece? Scopriamolo!

5 - Oars (circa 67 metri)

Iniziamo questa Top con un antico gigante che, dopo aver vissuto per ben 500 anni, ha continuato ad esistere sotto forma di "non morto", controllato da Gecko Moria, durante l'arco di Thriller Bark. La sua forza e le sue dimensioni hanno spaventato per secoli persino gli altri giganti.

4 - Wadatsumi (circa 79 metri)

Wadatsumi è un enorme uomo-pesce di tipo pesce palla tigre che può inspirare molta aria per incrementare ulteriormente le proprie dimensioni e diventare una minaccia per le numerose flotte che solcano il mare. Durante il manga, si è scontrato persino con un Kraken e ciò lo rende sicuramente uno degli uomini-pesce più forti di One Piece.

3 - Sanjuan Wolf (circa 179 metri)

Paragonandolo ad una struttura gigantesca del nostro mondo, Sanjuan Wolf è alto quasi il doppio della Statua della Libertà. Il suo Frutto del Diavolo, mangiato quando era giovane, potrebbe far aumentare ulteriormente le sue dimensioni, ma Wolf riesce comunque a navigare per mare con abbastanza facilità, potendo attraversare lunghe tratte semplicemente a piedi, a causa della sua smisurata altezza.

2 - Laboon (circa 399 metri)

L'amichevole balena gigante è un'ex compagna di Brook e dei Pirati Rumbar. L'animale è rimasto fedelmente legato ai suoi vecchi amici anche 50 anni dopo la separazione da loro. Ha poi fatto amicizia con Rufy e si è riuscita a riunire con Brook.

1 - Zunesha (circa 662 metri)

La creatura più alta in One Piece è sicuramente Zunesha. Parliamo di un elefante colossale Naitame-Norida che porta l'isola di Zou sulla schiena. A causa di un misterioso crimine commesso in passato, è condannato a vagare per i mari senza una destinazione precisa. Alcuni sospettano che si stia dirigendo verso un luogo specifico.