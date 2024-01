ONE PIECE, 5 personaggi che avrebbero dovuto unirsi alla ciurma di Rufy

Nel corso di un manga come ONE PIECE in cui i membri della ciurma protagonista si aggiungono man mano che l'opera prosegue è normale fantasticare su altri personaggi che potrebbero unirsi a Rufy e agli altri: ne abbiamo scelti cinque che avrebbero proprio dovuto farlo.

Cominciamo con l'ex Mr. Two Von Clay, uno dei membri di spicco della Baroque Works che nella storia ha compiuto una grande evoluzione in positivo come personaggio. Visto il suo rapporto con Rufy e la ciurma sarebbe stato un'ottima aggiunta.

Sappiamo che doveva rimanere a Wano per governarla, eppure Momonosuke adulto avrebbe fatto un'ottima impressione nella ciurma di Rufy in ONE PIECE, soprattutto perché il padre era in quella di Gol D. Roger.

Altro personaggio di Wano che potremmo vedere nella ciurma di Rufy è Yamato, figlia di Kaido che si identifica tra l'altro come la reincarnazione di Oden. Ci aspettavamo tutti che sarebbe salpata con loro.

Per la tribù dei Mink c'è invece Carrot, che ha avuto diverse avventure proprio a bordo della nave di Rufy e che avrebbe dato un grande contributo alla ciurma.

Chiudiamo con un personaggio che viene sempre associato a questo gruppo: Marco la Fenice. Dopo la morte di Barbabianca e la fine dei suoi pirati era uno dei personaggi candidati a diventare membro della ciurma di Rufy. E ricordate il cambio di design di Marco in ONE PIECE?

E secondo voi quali personaggi di ONE PIECE avrebbero dovuto unirsi a Rufy? Diteceli tutti nei commenti! Noi vi lasciamo a Orso Bartholomew come personaggio rivelazione di ONE PIECE.