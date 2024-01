ONE PIECE, 5 personaggi che avrebbero meritato un destino migliore

Anche One Piece, come ogni battle-shonen che si rispetti, dà grande importanza a far emergere i personaggi "positivi" dell'opera. Purtroppo, però, nel mondo creato da Eiichiro Oda non trionfa sempre la giustizia: più di una volta, dei personaggi di buon cuore hanno vissuto situazioni traumatiche nei flashback o nel presente del manga.

Pensiamo, innanzitutto, a Sanji della ciurma di Rufy. L'amatissimo cuoco era maltrattato da Judge Vinsmoke, uno dei peggiori padri di One Piece, perché non era stato una buona cavia per alcuni esperimenti del genitore. Sì, perché Judge provò, durante l'infanzia di Sanji, a modificare geneticamente i propri figli per trasformarli in armi viventi. Su Sanji, però, il trattamento non funzionò e, considerato un fallimento dal padre, venne rinchiuso in prigione e umiliato da tutto il Germa 66 per anni.

Yamato, come Sanji, non ha un bel rapporto con il proprio padre. Crescere con Kaido non è stato affatto facile e lei, che si è sempre identificata come il successore di Kozuki Oden, un nemico dei Pirati delle Cento Bestie, ha complicato ulteriormente le cose. Anche Yamato, come il cuoco dei Mugiwara, è stata imprigionata - questa volta in una grotta - e disconosciuta dal genitore.

Se si pensa agli albori di One Piece, quando i Mugiwara hanno conosciuto Usopp, hanno incontrato anche una sua cara amica, Kaya. La giovane ereditiera era sempre malata a causa del proprio maggiordomo, che mirava ad impossessarsi dei soldi della ragazza al suo diciottesimo compleanno. Per fortuna, fu salvata in tempo da Rufy e compagni.

Un altro membro dei Mugiwara, Chopper, ha vissuto diversi traumi. Prima di tutto fu discriminato sia dagli umani che dalle renne, poiché non considerato pienamente un membro di nessuna delle due specie. Successivamente, il dottore che lo aveva fatto appassionare alla professione medica morì. Fu la dottoressa Kurena a mantenere viva la speranza in lui.

Concludiamo con Bonney, un personaggio di One Piece forse destinato ad entrare nella ciurma di Rufy. Quando era piccola, la ragazza contrasse la malattia della Scaglie di Zaffiro e, per salvarla, il suo padre adottivo, Kuma, accettò un contratto che prevedeva la trasformazione del mezzo-bucaniere in un'arma vivente.