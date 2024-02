ONE PIECE, i 5 personaggi non-umani più forti del manga di Oda

Nel corso degli oltre 25 anni di pubblicazione su Weekly Shonen Jump, l’universo di ONE PIECE è in continua espansione, ed Eiichiro Oda inserisce sempre nuove ambientazioni, personaggi, e persino razze tutte ben diversificate e caratterizzate da poteri peculiari e interessanti. Ecco, perciò, i 5 personaggi non-umani più forti della serie.

Da qui in avanti attenzione a possibili spoiler sulle saghe più recenti dell’opera.

Iniziamo da Jack dei Pirati delle Cento Bestie, un uomo-pesce di tipo cernia gigante nonché parte dei Superstar, membri d’élite della ciurma guidata dall’imperatore Kaido. Jack è, con molta probabilità, l’uomo-pesce incontrato finora dai Mugiwara, in quanto può vantare una forza sovrumana, una grande esperienza sul campo di battaglia, e l’incredibile resistenza garantita dal frutto Ele Ele modello mammut.

Passiamo a San Juan Wolf, il gigante più grande del mondo e una delle figure centrali dell’equipaggio di Barbanera. Sebbene Oda non l’abbia mai realmente mostrato in azione, le sue dimensioni che fanno impallidire altri personaggi dalle dimensioni gigantesche potrebbero tradursi in forza e resistenza straordinarie, potenziate grazie al frutto Deka Deka.

Sull’ultimo gradino del podio si classifica l’ultimo lunariano conosciuto: King, Superstar dei Pirati delle Cento Bestie e avversario di Roronoa Zoro in uno degli scontri più memorabili della saga di Wano. Grazie al suo sangue lunariano, King non vanta solo un aspetto diverso da quello degli esseri umani, in quanto dotato di ali, ma possiede diverse capacità: la possibilità di generare e manipolare il fuoco, e di resistere a qualsiasi condizione ambientale. Inoltre, grazie al frutto Dino Dino modello pteranodonte raggiunge una forza e una velocità impressionanti.

La medaglia d’argento va a Zunisha, il gigantesco elefante la cui schiena fa da base per l’isola di Zo. In vita da oltre 1000 anni, Zunisha non è solo una delle creature più resistenti e longeve conosciute finora, ma è anche una delle più sapienti ed è estremamente forte. Infatti, è stato in grado di sconfiggere con facilità Jack.

La creatura non umana più potente di ONE PIECE è Kaido. Ancora oggi non è chiaro a quale razza appartenga l’ex Imperatore che ha dato del filo da torcere a Luffy nel paese di Wa, ma la sua autorità e la sua incredibile forza unita ai poteri del frutto Woh Woh modello drago azzurro, lo rendono senza alcun dubbio il personaggio non-umano più potente della serie.

