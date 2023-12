ONE PIECE, 5 personaggi il cui potenziale è stato sprecato: quante occasioni perse!

ONE PIECE è un’opera mastodontica in termini di contenuto, ambientazioni, riferimenti a diverse culture, e nel corso degli oltre 100 capitoli pubblicati Oda si è anche divertito a proporre centinaia di personaggi, molti dei quali però non sono mai stati approfonditi e non sono riusciti ad esprimere un potenziale che si era dimostrato promettente.

Ecco quindi la top 5 dei personaggi andati sprecati nell’epopea piratesca di Oda. Iniziamo da Tashigi, capitano di vascello della Marina apparsa per la prima volta nel capitolo 96 e che ha dimostrato un’ottima preparazione nell’arte della spada, un profondo senso di giustizia a tal punto dal voler prendere possesso delle spade usate dai pirati giudicati indegni. Un obiettivo simpatico, che avrebbe potuto trovare più spazio nella storia dei Mugiwara.

Proseguiamo con Carrot, sovrana di Zo, apparsa nel capitolo 804 e che per molto tempo i fan avrebbero voluto nella ciurma dei Mugiwara. Inserita all’interno della narrazione con eleganza, Carrot ha da subito colpito per la sua attitudine, ma allontanandosi dalle coste di Whole Cake Island è diventata sempre più insignificante, andando praticamente a sparire.

Spostiamo verso una Supernova, un esponente della peggiore delle generazioni: Basil Hawkins, precedentemente capitano e poi diventato Star dei pirati delle Cento Bestie al servizio dell’Imperatore Kaido. Proprio questo suo cambiamento radicale avrebbe meritato un approfondimento, del tutto tralasciato da Oda che lo riporta sulle pagine del manga solo nel combattimento contro Killer dei pirati di Kidd.

Di tutti i pirati delle Cento Bestie la superstar Jack avrebbe meritato più spazio. Presentato come un enorme uomo-pesce di tipo cernia gigante, Jack è apparso molto prima dell’incontro tra Luffy e Kaido a Wano, nel capitolo 801 sull’isola di Zo, ed è in grado di tramutarsi in mammut. Nonostante abbia dimostrato di essere un avversario formidabile a Zo, il suo sviluppo e il suo ruolo nel paese di Wa sono stati marginali, e hanno deluso non poco le aspettative dei fan sul personaggio.

Concludiamo con un personaggio rilevante nell’universo di ONE PIECE ma davvero poco approfondito per la sua caratura: l’Imperatrice Big Mom. Dal passato trascorso nella ciurma di Rocks D. Xebec al fianco di altri due pirati coi quali avrebbe condiviso il titolo di Imperatrice, Barbabianca e Kaido, al suo gigantesco dominio su Whole Cake Island, Big Mom è senza ombra di dubbio la pirata più rilevante incontrata da Luffy ma ricopre allo stesso tempo il ruolo di antagonista secondaria nella guerra di Onigashima, dove anziché misurarsi proprio col protagonista, si ritrova contro il duo Law-Kidd.

Per finire, ecco i 5 episodi filler più belli di ONE PIECE. E voi invece chi avreste voluto vedere di più nella serie? Diteci quali sono i vostri personaggi dal grande potenziale e non approfonditi nei commenti.