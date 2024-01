One Piece: i 5 personaggi che potrebbero giocare un ruolo radicale nel 2024

Nelle prossime settimane l'arco di Egghead giungerà a conclusione, con One Piece che entrerà definitivamente nel segmento finale della storia. Come suggerito dagli scorsi capitoli, le leggende del Nuovo Mondo hanno iniziato a muovere i primi passi verso Laugh Tale, lasciando presagire per il 2024 una sequela di scontri ed eventi davvero radicali.

Se i Mugiwara, come giusto che fosse, hanno continuato ad occupare un ruolo di primo piano assoluto negli eventi occorsi su Egghead, la saga in questione non ha di certo lesinato informazioni in merito ai percorsi di coloro che con tutta probabilità domineranno gli intrecci della saga finale di One Piece. Un dato, questo, che potremmo naturalmente ricondurre alla necessità di Eiichiro Oda di sintetizzare alcuni passaggi in modo da favorire l'approdo imminente al nuovo arco narrativo, e che a tutti gli effetti ha determinato Egghead come una saga-transito dall'importanza nevralgica, sia per le rivelazioni che ci ha restituito su alcuni personaggi e organizzazioni (a partire da Kuma, Bonney, Saturn e il Governo Mondiale) sia per la capillarità con cui ha messo in moto i cammini di buona parte delle figure centrali del Nuovo Mondo.

In questo senso, uno dei personaggi che con tutta probabilità eserciterà già nel 2024 un ruolo di primo piano è proprio Dragon. Il padre di Rufy, come è noto, non ha avuto ancora la possibilità di entrare davvero in azione nel corso del manga, ma il flashback su Kuma, oltre a codificare Orso come il vero personaggio rivelazione di One Piece, ha iniziato a gettare luce sulle intenzioni che governano le azioni politico-militari del Comandante dell'Armata Rivoluzionaria, e sulla reale natura paterna che lo contraddistingue. E dato il rapporto di complicità che lo lega a Kuma e ai Mugiwara, è lecito pensare che nel momento in cui la fine di Egghead ci mostrerà la culminazione dei loro cammini, il rivoluzionario possa abbandonare le riserve, e mostrare finalmente l'influenza che è chiamato ad esercitare nell'opera.

Supponendo poi che la ciurma di Rufy arrivi su Elbaf una volta terminata la saga di Egghead, non possiamo allora non considerare Shanks come il personaggio cardine degli sviluppi futuri del manga. D'altronde è stato lo stesso Oda ad anticipare una battaglia imminente tra due imperatori nel prosieguo di One Piece, e dal momento che l'isola di Elbaf si trova sotto il dominio dei pirati di Shanks, la possibilità che le due figure destinate a scontrarsi siano proprio Cappello di Paglia e il suo mentore non è poi così remota o azzardata.

Se vogliamo rimanere nel territorio degli Imperatori, è logico pensare che sia Barbanera che Buggy possano esercitare un ruolo di primo piano nei prossimi eventi di One Piece. Il primo lo abbiamo visto sconfiggere Law e impossessarsi dei suoi Poneglyph, fattore che se unito alla possibilità che il pirata sblocchi i poteri di Pudding (l'unica, insieme a Robin, in grado di leggere le scritture ancestrali) potrebbe prefigurarlo come il candidato ideale per l'individuazione della rotta per Laugh Tale. Per quanto riguarda Buggy, invece, l'ex mozzo di Roger sta aggregando attorno a sé un numero sempre più alto di avidi guerrieri grazie all'istituzione del sistema di taglie sui marine, al punto che secondo alcuni lettori di One Piece sarà la Cross Guild a trovare l'ultimo Road Poneglyph, portando così il suo capitano verso quella gloria ricercata sin da quando era un infante.

Se i grandi pirati del Nuovo Mondo avranno un ruolo preminente nel 2024 di One Piece, bisogna anche considerare la controparte governativa. D'altronde i capitoli di Egghead hanno messo in primo piano una figura fino a quel momento celata nell'ombra, ma che è destinata ad esercitare un'influenza nevralgica sugli sviluppi futuri della narrazione: vale a dire Im. Dell'uomo (ma lo è davvero?) si sa ancora poco o nulla, ma come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui segreti del mondo di One Piece celati dal Governo Mondiale, appare evidente la capillarità con cui Im interviene in ogni grande azione o evento dell'universo concepito da Oda, motivo per cui non è improbabile che il 2024 di One Piece possa svilupparsi all'insegna della diabolica figura.