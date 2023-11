ONE PIECE, 5 personaggi che potrebbero morire

Da più di un anno è iniziata la fase finale di ONE PIECE, una fase che durerà ancora diversi anni e sarà costituita da molteplici saghe. Infatti i pirati di cappello di paglia hanno messo piede a Egghead da un anno, eppure la saga sembra molto lontana dalla sua conclusione. Sta di fatto però che i più forti si stanno scontrando.

Ciò vuol dire che sempre più figure spariranno dalla serie, alcune addirittura morendo. Quali sono cinque personaggi che potrebbero morire in ONE PIECE?

Il primo personaggio a morire a stretto giro potrebbe essere Kuma Bartholomew. Ormai privato della propria volontà, sembra comunque mosso da un istinto implacabile, che forse lo sta portando a Egghead. Dopotutto, il rapporto che ha con Vegapunk e Bonney la dice lunga su quali sono le intenzioni di questo personaggio. Tuttavia, ormai sfasciato e anche gravemente ferito da Akainu, sembra che stia solo andando incontro alla morte per difendere la figlioccia.

Il secondo personaggio che potrebbe salutare la serie è Monkey D. Garp. Per ora, l'uomo è intrappolato in un blocco di ghiaccio ad Hachinosu ed è quindi davvero difficile capire come verrà gestito. Potrebbe essere morto, con Oda che ha deciso di non spiattellarlo così palesemente, ma potrebbe anche tornare in una saga finale per morire definitivamente e lasciare spazio alle nuove generazioni.

In dubbio anche il destino di diversi cattivi. Barbanera potrebbe essere quell'uomo che non si limiterà per nessun motivo, dato che "i sogni degli uomini non finiscono mai" e per questo una sconfitta subita per mano di Rufy non lo placherebbe. Potrebbe quindi rivelarsi necessario uccidere Barbanera per fermare lui e i suoi poteri sconfinati.

Ma anche dal lato del Governo Mondiale non va escluso nessuno. Qualcuno dei Cinque Astri di Saggezza potrebbe rimetterci la pelle, dato che questi saranno costretti a scendere sul campo di battaglia contro svariati avversari, alcuni anche non compassionevoli come il protagonista di ONE PIECE. Almeno uno dei cinque andrà incontro alla propria fine.

E per ultimo, c'è il capo del Governo Mondiale, il misterioso Im che ha un potere sia politico che fisico che non può essere assolutamente minimizzato. La sua stessa presenza è un insulto a ciò che il mondo di ONE PIECE rappresenta, essendo il capo in un mondo che non dovrebbe averne. La sua presenza dovrebbe essere sradicata dalla storia e mandata nell'oblio, così come è stato agli occhi della popolazione comune per tutto questo tempo.