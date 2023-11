ONE PIECE, i 5 personaggi più profondi dell'opera

Un'opera enorme come ONE PIECE ha davvero una marea infinita di personaggi, alcuni più superficiali e altri decisamente più profondi: facciamo una top 5 di quelli su cui Eiichiro Oda si è concentrato di più e risultano davvero stratificati.

Cominciamo con Orso Bartholomew, che nell'arco della storia di ONE PIECE è stato davvero di tutto, da re a pirata a membro della Flotta dei Sette e pure rivoluzionario. Un personaggio che ne ha passate di ogni ma in grado di guardare sempre avanti. E a proposito sapete perché si usa il termine Pacifista in ONE PIECE?

Mettiamo nella top 5 anche il Senor Pink, apparentemente un personaggio ridicolo e sopra le righe ma che nasconde in realtà una motivazione tragica per il suo aspetto e il suo modo di essere, davvero molto più profonda di quanto ci si potesse aspettare.

Anche Doflamingo non scherza in quanto a profondità in ONE PIECE. Ben lontano dall'essere soltanto un villain sadico, perché la sua storia l'ha portato alle scelte e ai metodi terribili con cui comanda adesso.

Tra i membri della ciurma di Luffy scegliamo Sanji, soprattutto dopo gli eventi di Whole Cake Island e tutta la sua vera backstory venuta fuori, tra una famiglia terribile e la voglia di proteggere i suoi amici anche a suo discapito.

Chiudiamo con un personaggio che ancora potrebbe essere esplorato ma già così appare decisamente profondo: Gol D. Roger. Conoscitore di tutti i segreti del mondo di ONE PIECE e con troppe vicissitudini alle spalle per non metterlo nella lista.

E secondo voi chi sono i personaggi più profondi dell'opera? Fateci la vostra top 5 nei commenti