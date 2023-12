ONE PIECE, 5 personaggi sprecati che meritavano di più

Se c'è un manga che ha una valanga incredibile di personaggi è ONE PIECE, capace di crearne di nuovi praticamente ogni pagina che si sfoglia. Ma quali sono i cinque che sono stati sfruttati peggio e che meritavano di più?

Cominciamo paradossalmente con un membro della Ciurma di Luffy: Nico Robin. La piratessa ha un potere fortissimo e decisamente ampliabile ma negli anni è rimasta sempre molto indietro nelle gerarchie senza avere combattimenti degni della sua forza o storie che ne esplorassero di più il carattere.

Nella lista mettiamo anche Smoker, il Marine che all'inizio del manga era presentato con tantissimo potenziale ma poi nel corso del tempo è stato abbandonato come se fosse un villain sconfitto all'inizio e di cui non si è quasi più sentito parlare.

Probabilmente avrà il suo momento di gloria ma Monkey D. Dragon, il padre di Luffy, è uno dei personaggi meno sfruttati di ONE PIECE. Finora si è visto pochissimo eppure ha un potenziale incredibile di cui non abbiamo ancora sperimentato nulla. E infatti qual è il frutto del diavolo di Dragon in ONE PIECE?

E Chopper invece? Nel corso del tempo Eiichiro Oda lo ha un po' relegato a spalla comica senza dargli il giusto spazio nei Mugiwara, quando in realtà avrebbe meritato di più nel corso di ONE PIECE. Chissà chi potrebbe interpretare Chopper nel live action di ONE PIECE a questo punto.

Chiudiamo con un altro personaggio incredibile ma poco approfondito come Mihawk, del quale vorremmo sicuramente vedere di più, soprattutto lato combattimento.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono per voi i personaggi meno sfruttati di ONE PIECE? Ditecelo nei commenti!