ONE PIECE: i 5 pirati più potenti a solcare le acque del Nuovo Mondo

La conclusione del lungo arco narrativo di Mano ha lanciato la grande saga conclusiva di ONE PIECE andando a introdurre alcuni dei cambiamenti fondamentali proprio in vista della corsa finale al tesoro sull’isola di Laugh Tale, come la nascita della Cross Guild e il riconoscimento due nuovi Imperatori del Nuovo Mondo.

Dopotutto la caduta di Kaido e Big Mom ha significato molto negli equilibri mondiali, e la riaffermazione delle nuove generazioni ha effettivamente stravolto un po’ quella che poteva sembrare una classifica definitiva dei pirati più forti. Andiamo quindi a vedere chi sono i cinque pirati più potenti a solcare attualmente le acque del Nuovo Mondo, e che molto probabilmente si scontreranno per la conquista dello ONE PIECE.

La lista che segue non è una classifica in termini di potenza, dato che di alcuni personaggi citati non si conoscono ancora le complete capacità sul campo di battaglia, ma piuttosto l’insieme dei pirati che attualmente detengono potere e fama ineguagliati.

Iniziamo da Eustass Kidd, capitano dei Pirati di Kidd, rivelatosi in più circostanze uno dei migliori esponenti della peggiore delle generazioni, nonché in grado di sconfiggere Big Mom, al fianco di Trafalgar D. Law. Attualmente indicato come uno dei pirati più pericolosi, con una taglia di ben 3 miliardi Berry sulla testa, Kidd è estremamente potente grazie alla sinergia tra le capacità derivanti dal frutto Mag Mag e dalla protesi meccanica al posto del braccio sinistro. Inoltre, sa utilizzare tutti e tre i tipi di Ambizione, anche quella del Re Conquistatore come notato da Kaido in persona.

Passiamo a Shanks, l’Imperatore che detiene da più tempo tale titolo, e personaggio con capacità e poteri ancora avvolti nel mistero, se si esclude la sua abilità con la spada Gryphon e la possibilità di usare i tre tipi di Haki. I suoi scontri leggendari, e il singolare rapporto che ha con gli Astri di Saggezza lo rendono sicuramente uno dei pirati più potenti e ai quali prestare attenzione in vista del gran finale.

Troviamo poi un altro grande spadaccino, il migliore al mondo, Dracule Mihawk, ex membro della Flotta dei Sette, e co-fondatore al fianco di Crocodile della Cross Guild, organizzazione che alimenta la lotta e la caccia ai membri più celebri della Marina. In possesso di Yoru, una delle dodici spade di grado supremo, di una taglia di ben 3.59 miliardi di Berry sulla testa, e dei tre tipi di ambizione, Mihawk potrebbe tornare sul campo di battaglia in alcuni degli scontri più epici della serie, magari proprio contro i marine.

Segue la minaccia rappresentata dall’unico personaggio a possedere i poteri derivanti da due frutti del diavolo differenti: Marshall D. Teach, l’Imperatore conosciuto come Barbanera. Considerato il grande antagonista della serie per ciò che rappresenta, la brutalità con cui agiscono i pirati al fine di raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni, Barbanera può creare e controllare l’oscurità così come provocare vibrazioni e addirittura terremoti, grazie al furto del frutto Gura Gura dal grande Barbabianca, dopo che quest’ultimo è stato ucciso nella guerra per la supremazia di Marineford.

Infine, troviamo Monkey D. Luffy, uno dei due nuovi Imperatori, con 3 miliardi di Berry sulla testa, e a capo di una delle ciurme considerate più pericolose dal Governo Mondiale, visto l’ammontare delle taglie. Il risveglio del vero potenziale del frutto Gom Gom, in realtà Homo Homo modello Nika, ha reso Luffy straordinariamente potente, consentendogli di vincere contro Kaido, e decretare così la supremazia della nuova generazione.

Fateci sapere cosa ne pensate dei pirati selezionati e se siete d'accordo con quanto detto nei commenti.