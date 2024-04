ONE PIECE, 5 possibili teorie sul Secolo Vuoto: cosa successe?

Fra i misteri più grossi che ONE PIECE ha creato e che ancora devono avere una risposta c'è il Secolo Vuoto, periodo cancellato dai libri di storia e su cui è proibito dal Governo Mondiale studiare e informarsi. Vediamo assieme le 5 teorie più gettonate.

Partiamo con quella abbastanza plausibile sul fatto che in quel periodo la tecnologia era decisamente più avanzata, come vediamo dal robot gigante che ha da poco preso vita a Egghead dopo aver sentito l'influsso del potere del Frutto del Diavolo di Rufy. Qua tutto quello che sappiamo sul robot gigante di ONE PIECE a Egghead.

Per quanto riguarda la guerra invece, è probabile che quello che ora è il Governo Mondiale abbia sterminato il popolo che prima abitava il mondo durante il Secolo Vuoto e ne sia uscito vincitore, creando un nuovo ordine mondiale e lo status quo di ONE PIECE.

Joy Boy, figura cruciale del Secolo Vuoto, secondo una teoria era un gigante, da qui l'idea del cappello di paglia enorme che si vede nella dimora di Im.

C'è poi l'idea che i portatori della D. siano diretti discendenti della civiltà distrutta durante il Secolo Vuoto, elemento che li fa appunto nemici naturali dei Draghi Celesti e del Governo Mondiale.

Ultima teoria riguarda il One Piece, il tesoro finale che potrebbe nascondere l'ultimo tassello per comprendere il Secolo Vuoto e rivelare ciò che è successo al mondo. A meno che questa non sia una delle conseguenze della rivelazione di Vegapunk in ONE PIECE.

E voi invece che teorie avete sul Secolo Vuoto? Diteci le vostre nei commenti!

