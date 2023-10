ONE PIECE, i 5 power up più belli del manga finora

Per un protagonista, è fondamentale diventare sempre più forte. Anche in ONE PIECE vale questo assunto, solo che Eiichiro Oda rende tanti personaggi più potenti nel corso della storia, alcuni dei quali risvegliano poteri sopiti o creano nuove tecniche. Quali sono i cinque power up più belli di ONE PIECE?

Si parte con la prima trasformazione del protagonista, l'utilizzo del Gear Second che ha consentito a Rufy di mettere KO Blueno dopo pochi colpi. Il ragazzo fino a quel momento aveva combattuto semplicemente con calci e pugni, superando tanti ostacoli non di poco conto. Eppure, il primo vero power up per lui in ONE PIECE arriva dopo tantissime saghe, un unicum per uno shonen.

In generale, l'Haki del Re Conquistatore è un power up davvero notevole: il poter proiettare la propria ambizione sui nemici dà una scarica d'adrenalina. Vedere personaggi come Shanks, Rayleigh, ma anche Rufy e ultimamente Zoro utilizzare questo potere fa capire quanto in realtà ci siano di fronte dei personaggi che possono plasmare un mondo intero.

Va dato merito anche a Carrot di essere riuscita a incidere in quel poco tempo in cui è stata nella ciurma. Non è diventata l'undicesima Mugiwara - almeno per ora - ma a Whole Cake Island ha fatto vedere tante qualità. Soprattutto la trasformazione sotto la luna piena, una capacità che hanno i visoni: la forma Sulong. Carrot è passata dall'essere una coniglietta tenera a un coniglio mannaro e rapido con il suo appeal grafico.

Va dato merito anche a Eustass Kid di saper dire la propria. Durante lo scontro con Big Mom a Onigashima ha dato il massimo. Il risveglio del Frutto del Diavolo di Kid è un altro power up degno di nota, dato che riesce a modificare l'utilizzo del suo magnetismo e a rendere estremamente più potente i suoi attacchi.

E ovviamente, in elenco non può mancare il Gear Fifth di Monkey D. Rufy, la vera manifestazione del potere del suo Frutto del Diavolo. C'è ancora molto da capire su questa entità che governa lo spirito del protagonista, e può essere problematica da far digerire ai fan di ONE PIECE, ma ciò non toglie che la trasformazione di Rufy e i suoi poteri sono davvero esaltanti.