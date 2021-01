ONE PIECE, i 5 Rogia più forti di sempre: la classifica

Le categorie dei Frutti del Diavolo di ONE PIECE sono tre: Paramisha, Zoo Zoo e Rogia. Dei primi abbiamo avuto spesso un assaggio, in particolare grazie al protagonista Monkey D. Rufy col suo frutto Gom Gom. I secondi si trasformano invece in animali e si fanno subito notare, passando da cani e gatti a dinosauri e creature mitologiche.

Infine la terza categoria dei Frutti del Diavolo è quella dei Rogia. Per molto tempo sono stati creduti i più forti a causa di varie caratteristiche, come ad esempio l'intangibilità che veniva infranta solo da situazioni molto particolari e permetteva quindi al possessore di risultare quasi sempre il più potente. Ma quali sono in ONE PIECE i cinque Rogia più potenti?

Partiamo dal gradino più basso di questa classifica con il frutto Dark Dark, attualmente in possesso dell'imperatore Barbanera. Questo Frutto del Diavolo è molto particolare dato che non permette intangibilità ma ha delle caratteristiche uniche e, se si scoprisse come vogliono alcune teorie che è grazie a questo che Teach può ottenere altri frutti, allora sicuramente salirebbe ancora più in alto in classifica.

Quarto posto invece per il Gas Gas di Caesar Clown. Nonostante il suo possessore sia stato velocemente messo KO, il potere del Gas Gas permette tanti utilizzi variegati ed è stato spesso usato da Caesar per rimuovere l'ossigeno nella zona circostante, impedendo ai suoi avversari di respirare. Non vanno poi sottovalutati gli attacchi esplosivi e una varietà di altre applicazioni letali.

Il Rombo Rombo di Ener è invece in terza posizione. I suoi fulmini hanno una potenza sbalorditiva e solo la sfortuna ha impedito all'uomo di non portare a termine i suoi piani a Skypea. Invece per la medaglia d'argento c'è il Magma Magma di Akainu. Quest'ultimo per ora è stato l'unico frutto del diavolo Rogia a riuscire a distruggere naturalmente il potere di un altro Rogia, ovvero quello di Ace. Senza contare che il magma come elemento ha una potenza distruttiva straordinaria e se ne possono ammirare ancora gli effetti a Punk Hazard.

Al primo posto c'è invece il Pika Pika di Kizaru. Attacchi distruttivi, creazione di armi e spade di luce, movimenti alla velocità della luce e quant'altro: questo Frutto del Diavolo ha mostrato di essere davvero letale in particolare all'arcipelago Sabaody. Secondo voi quali sono i Frutti del Diavolo più potenti di ONE PIECE?