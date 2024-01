ONE PIECE: quali sono le 5 saghe più popolari?

Eiichiro Oda ha saputo scrivere e disegnare una vera epopea a tinte piratesche in ONE PIECE, donando ai Mugiwara sempre avventure diverse, variopinte e pericolose sia nella prima parte della serie ma anche nel Nuovo Mondo. Ad oggi sono 10 le grandi saghe dell’opera, e andiamo a scoprire quali sono le più popolari e apprezzate dai fan.

Al quinto posto di questa classifica troviamo la saga dedicata all’intricata storia di Nami e al suo rapporto con Aarlong. Seconda avventura dei Mugiwara ambientata nel mare orientale, la saga di Aarlong Park viene ancora oggi apprezzata per il modo in cui è stato narrato il passato di Nami e del villaggio Coco, ma in gran parte per come Luffy e compagni hanno saputo respingere il crudele dominio di Aarlong.

In quarta posizione troviamo, invece, la saga di Alabasta, climax del grande arco narrativo dedicato alla Baroque Works guidata da Crocodile. I piani architettati dal leader dell’organizzazione finirono per stravolgere il regno desertico, seminando caos ovunque, e fu solo grazie all’intervento di Luffy e compagni che la capitale venne salvata e il regno venne restituito a chi di dovere, come la loro preziosa amica Bibi. Ricca di combattimenti mozzafiato, ma anche dure sconfitte e lezioni per i protagonisti, questa saga resta ancora oggi molto amata dalla community.

Sull’ultimo gradino del podio si posiziona invece la saga di Impel Down, caratterizzata da una struttura semplice, ma che lascia, nonostante questo, spazio a momenti epici e memorabili. L’intrusione nel carcere di massima sicurezza da parte di Luffy per salvare suo fratello Ace e la consecutiva fuga quando quest’ultimo viene spostato per subire un’esecuzione pubblica a Marineford, vengono impreziosite dall’incontro con molti volti del passato ma anche nuovi personaggi straordinariamente temibili, come il direttore Magellan, il quale riesce quasi a uccidere Luffy grazie ai suoi poteri velenosi.

La medaglia d’argento va però alla saga di Dressrosa, dove oltre a trattare in maniera diretta il delicato tema dell’oppressione di un popolo sotto il dominio di un personaggio dalla bussola morale altamente discutibile come Donquijote DoFlamingo, si trovano scene emozionanti e importanti per la crescita dei protagonisti, ma anche scene d’azione incredibili. Basti pensare allo scontro finale tra Luffy e DoFlamingo, e alla prima apparizione del Gear Fourth.

Il titolo di saga più popolare di ONE PIECE va all’avventura sull’isola di Wano, la più longeva dei Mugiwara, e anche una delle più rilevanti vista la quantità di informazioni e rivelazioni cruciali per una miglior comprensione del mondo e dell’universo ideato da Oda. La presenza di due Imperatori come nemici onnipresenti, Kaido e Big Mom, della tematica dello scontro generazionale dove emergono vittoriosi i pirati più giovani, il debutto del Gear Fifth, e l’irripetibile qualità realizzativa raggiunta nell’anime, rendono la saga di Wano la più apprezzata in assoluto dai fan.

