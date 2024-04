ONE PIECE: le 5 scene più belle di Rufy che continuano a emozionare i fan

L'epopea di ONE PIECE è segnata da momenti iconici e indimenticabili, la maggior parte dei quali riguardanti il protagonista Monkey D. Luffy, un pirata testardo, ingenuo e valoroso che combatte i suoi nemici per raggiungere il suo sogno. Ma esattamente quali sono le migliori scene di ONE PIECE con Rufy protagonista?

Tornando indietro nel tempo, una delle scene più iconiche di Rufy è la prima attivazione del Gear 2nd. All'epoca ancora non sapevamo che il Frutto Gom Gom potesse concedere dei potenziamenti all'eroe, e questa "trasformazione" lasciò di stucco rimanendo impressa nel tempo soprattutto per la sua posa fumante. A proposito, conoscete il funzionamento dei Gear di Rufy in ONE PIECE?

Altra scena indimenticabile di Rufy è il suo arrivo nel bel mezzo della guerra di Marineford. Mentre la flotta di Barbabianca e i suoi alleati combattevano la Marina e la Flotta dei Sette, Rufy fece il suo teatrale ed esplosivo ingresso in scena per cercare di salvare suo fratello Ace dall'esecuzione.

A Dressrosa Rufy ci regala alcune scene degne di nota. La prima è quando con il piede ferma Doflamingo dal pestaggio di Law. La seconda è invece l'attivazione del Gear Fourth Bounce Man, una trasformazione che finalmente consente al Cappello di Paglia di confrontarsi contro avversari potenti come l'ex della Flotta dei Sette.

È a Wano che Rufy scrive la storia entrando nella leggenda. Dall'inizio della serie il protagonista professa il suo credo senza vergogna o timore. Diventare il "Re dei Pirati" non è solamente una frase pronunciata come slogan, ma l'obiettivo finale di Cappello di Paglia. Momento più indimenticabile legato a questa frase è quando nel capitolo 1000 di ONE PIECE stende Kaido con un Red Roc e poi afferma di essere colui che diventerà il prossimo re dei pirati dinanzi a due Imperatori.

Altra scena leggendaria di questo arco narrativo è il risveglio del Frutto Gom Gom che abbiamo potuto rivivere nell'episodio 1071 di ONE PIECE. Dopo numerose sconfitte da Kaido, finalmente Rufy trova la quadra per la vittoria. Il Frutto del Diavolo in suo possesso è in realtà l'Hito Hito no Mi Modello Nika, un frutto basato sul dio del sole che ha liberato la popolazione dall'oppressione con il suo tamburo della libertà. Il momento della prima attivazione del Gear 5th, così diverso dalle trasformazioni precedenti, non può che essere indimenticabile.

