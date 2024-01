ONE PIECE, 5 scene di gran lunga migliori nel manga

L’anime di ONE PIECE prodotto da Toei Animation riceverà un reboot ad opera di Wit Studio, e in attesa di scoprire come i nuovi autori cercheranno di adattare e riproporre su schermo il materiale originale, ripercorriamo le cinque scene di gran lunga migliori nel manga rispetto a quanto visto nella trasposizione. Occhio agli spoiler.

Al quinto posto troviamo il momento in cui Luffy ordina a Sogeking di sparare alla bandiera del Governo Mondiale, dichiarando così guerra all’istituzione. Dopo la serie di dure e spettacolari battaglie contro il CP9, i Mugiwara si riuniscono per salvare la loro compagna e amica Nico Robin. Mentre nell’anime la presentazione della nuova arma di Sogeking finisce per rendere la scena divertente, nelle tavole del manga si percepisce la reale solennità del momento, e la nuova posizione che Luffy e compagni occupano ora agli occhi del governo.

In quarta posizione si trova una delle scene più determinanti della parte iniziale della storia: il primo incontro con Marshall D. Teach, uno dei pirati più temibili dell’intera serie, che avrebbe poi guadagnato il titolo di Imperatore. In quell’occasione Barbanera disse “I sogni delle persone non svaniscono mai!”, una delle frasi più iconiche dell’opera, e che Eiichiro Oda ha deciso di rappresentare in una doppia pagina quasi completamente bianca, eccezion fatta per Barbanera, Luffy, Zoro e Nami.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo la morte di Barbabianca, lo storico rivale di Gol D. Roger, che poco prima di morire nelle acque di Marineford conferma l’esistenza dello ONE PIECE. Oda lo rappresenta come un pilastro, un uomo gigantesco, ricoperto di sangue e ferite, ma talmente forte da poter restare in piedi persino dopo essere stato ucciso dai pirati di Barbanera, quasi come se si fosse tramutato in una statua in suo onore nell’esatto momento in cui il suo cuore ha smesso di battere.

La medaglia d’argento va però ad uno dei momenti più toccanti dell’epopea piratesca: l’addio alla Going Merry, la prima nave dei Mugiwara, ormai provata dai loro spericolati viaggi nella prima parte della rotta maggiore. Sofferenza e tristezza si mescolano tra le ombre dei Mugiwara che assistono all’onorevole funerale di fuoco mentre la nave sprofonda nel mare ringraziandoli e dicendo loro di essere stata felice per averli accompagnati nella loro avventura.

Concludiamo con la morte di Portuguese D. Ace, bruciato dal magma di Akainu per aver cercato di proteggere Luffy dall’attacco dell’Ammiraglio. Lentamente la vivre card di Ace si consuma di fronte allo sguardo sempre più preoccupato di Luffy, e Oda rappresenta il suo urlo di disperazione in una tavola da brividi, con occhi bianchi spalancati e un’espressione terrificante dipinta sul volto.

Ecco, in conclusione, quali sono le tavole che Eiichiro Oda preferisce disegnare. Siete d’accordo con quanto scritto? Ci sono altre scene che avete preferito leggere nel manga piuttosto che vedere nella trasposizione? Ditecelo nei commenti.