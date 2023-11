ONE PIECE: le 5 scene più iconiche dello spadaccino Zoro

Per oltre 25 anni di serializzazione di ONE PIECE lo spadaccino Roronoa Zoro è stato al fianco di Monkey D. Luffy, migliorando le proprie abilità nell’arte della spada e le proprie capacità combattive, anche grazie agli insegnamenti di Dracule Mihawk. Ma quali sono state le 5 scene più memorabili di Zoro? Scopriamolo in questa top 5.

Iniziamo dal momento in cui Zoro, proprio di fronte a colui che sarebbe diventato il suo mentore nel corso dei due anni di salto temporale, Mihawk, promette di diventare il miglior spadaccino del mondo. Si tratta di uno dei momenti più significativi della formazione di Zoro, ma anche una delle sequenze di grande impatto dell’arco narrativo ambientato nel mare orientale.

Saltiamo avanti di centinaia di capitoli per arrivare alla saga di Dressrosa, dove Zoro infonde le sue tre spade con l’Ambizione dell’Armatura per scatenare uno dei colpi più devastanti, riuscendo a trafiggere il gigantesco Pika e a tagliarlo di netto in due, nonostante la sua straordinaria resistenza dovuta al frutto Pietra Pietra.

Una delle prime grandi sfide affrontate con successo da Zoro è stata la battaglia con Das Bornes, membro della Baroque Works, e in particolare il fendente finale, col quale ha dimostrato, soprattutto a sé stesso, di avere tutte le potenzialità per migliorare nell’arte della spada. La medaglia d’argento va ad una sequenza piuttosto recente, durante il confronto con King, uno dei migliori sottoposti dell’Imperatore Kaido. In qualità di ala del re dei pirati, Zoro ha fronteggiato il suo avversario più potente, riuscendo a sconfiggerlo grazie all’Ambizione del Re Conquistatore e alle sue tecniche migliori, in una sequenza dalla qualità così elevata da non avere eguali nella trasposizione animata.

Concludiamo questa classifica con una scena semplice ma dal grande significato. A Thriller Bark Luffy ha vissuto momenti piuttosto unici e complicati, estremamente pericolosi per il suo corpo, e il viaggio dei Mugiwara sembrava destinato a finire sulla gigantesca nave-isola presidiata da Gecko Moria a causa dell’arrivo di Orso Bartholomew, ma Zoro propose un accordo per proteggere i suoi compagni e il suo capitano. Accettato l’accordo l’ex membro della Flotta dei Sette estrasse tutta la sofferenza e il dolore da Luffy grazie ai suoi poteri e accettò di lasciarli in pace se Zoro fosse riuscito a resistere. Zoro riuscì nell’impresa rimanendo immobile, e le uniche parole che disse sull’accaduto, rivolte a Sanji, furono “non è successo niente”.

In conclusione, ecco i 5 personaggi più profondi di ONE PIECE. Siete d’accordo con questa classifica? Fateci sapere quali sono i migliori momenti di Zoro secondo voi.