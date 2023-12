ONE PIECE, 5 scontri che nel manga sono meglio dell'anime

Il franchise di One Piece ha fatto la storia del battle-shonen, si sa. Il capolavoro di Eiichiro Oda ha ridefinito il genere "avventura", segnando più di una generazione. Nonostante l'anime sia prezioso, esistono diversi scontri che nel manga brillano maggiormente rispetto alla controparte animata. Scopriamo quali. Attenzione, seguono spoiler su alcuni scontri di One Piece.

5 - Sanji vs Bon Clay (Capitoli 183-189; Episodi 112-116)

L'arco di Alabasta è uno dei più iconici di One Piece. Il fascino dell'ambientazione e la minaccia di uno dei membri della Flotta dei Sette rendono speciale questa saga. Nel manga, persino uno scontro secondario come quello fra Sanji e Bon Clay ha alcune delle migliori coreografie dell'intera storia.

4 - I Cappello di Paglia vs Pirati di Foxy (Capitoli 305-318; Episodi 207-226)

L'anime di One Piece non è nuovo ad aggiunte che allungano lo svolgimento di alcuni eventi. Purtroppo, la battaglia della ciurma di Rufy contro quella del pirata Foxy è uno dei peggiori esempi di questa tendenza: nel manga, la battaglia - che pure non risplende per bellezza - viene trattata in modo molto più sintetico.

3 - Rufy vs Magellan (Capitoli 533-535; Episodi 434-436)

Il direttore di Impel Down, Magellan, è uno dei personaggi più spaventosi di One Piece e, nonostante il combattimento tra lui e Rufy sia eccezionale sia nell'anime che nel manga, l'uso del bianco e nero su carta rende la figura di Magellan ancora più minacciosa.

2 - Rufy vs Doflamingo (Capitoli 758-791; Episodi 697-734)

La lotta tra Rufy e Doflamingo è l'apice della splendida saga di Dressrosa, che include uno dei momenti migliori di tutto One Piece. Nell'anime, questo arco risulta troppo dilatato e il ritmo dello scontro con il sovrano dell'isola è terribilmente noioso. Nel manga, invece, i capitoli sono più scorrevoli e piacevoli.

1 - Rufy contro Kaido (Capitoli 1025-1049; Episodi 1049-1076)

Adattando circa un capitolo a puntata, l'arco di Wano è fortemente appesantito da una scansione degli eventi troppo dilatata e da un'ossessiva ripetizione di alcune scene. Peccato, perché le animazioni sono stellari, ma lo scontro finale con Kaido è comunque reso meglio nel manga. Magari, il remake di One Piece, annunciato recentemente da Netflix, migliorerà la resa di questi combattimenti. Fateci sapere cosa pensate di questa classifica nei commenti.