ONE PIECE, le 5 taglie più alte: non è Luffy il più ricercato!

Le parole di Gol D. Roger in punto di morte hanno spinto migliaia di giovani sognatori a solcare i mari alla ricerca del leggendario ONE PIECE decretando a tutti gli effetti l’inizio di una nuova era della pirateria, segnata da gesta di uomini e donne straordinarie, a tal punto da ricevere taglie di miliardi di berry sulle loro teste.

Il sistema di taglie ideato dal Governo Mondiale e dalla Marina è sempre stato uno degli aspetti più interessanti dell’universo ideato da Eiichiro Oda, questo perché è molto facile da leggere e interpretare: maggiore sarà la taglia più pericoloso e potente sarà l’individuo su cui è stata posta. Luffy, ad esempio, ha attualmente una taglia di 3 miliardi di berry, nonché il titolo di Imperatore, ma sono esistiti, ed esistono ancora, pirati considerati più pericolosi e potenti del protagonista. Ecco la top 5 dei pirati con le taglie più elevate di ONE PIECE.

Iniziamo dall’Imperatore Shanks il Rosso, con una taglia di 4,048,900,000 berry, e i cui poteri sono ancora avvolti nel mistero, eccezion fatta per la sua straordinaria abilità con la spada, paragonabile forse solo a quella di Mihawk, e la maestria nei i tre tipi di Ambizione. A lui segue Charlotte Linlin, conosciuta come l’Imperatrice Big Mom che con 4,388,000,000 berry si aggiudica il quarto posto in classifica, sebbene sia ormai decaduta dalla sua posizione dopo l’acceso confronto con Kidd e Law nel paese di Wa.

Proseguiamo con un ex Imperatore, catturato, torturato e imprigionato tantissime volte, dalle quali è tornato sempre più forte di prima, capitano dei Pirati delle Cento Bestie dimostrandosi anche un tiranno per Wano: Kaidoche con 4,611,100,000 berry arriva sull’ultimo gradino del podio. La medaglia d’argento va invece a Edward Newgate, o Barbabianca, con una taglia di 5,046,000,000 berry. Altro Imperatore che ha segnato profondamente l’era della pirateria possedendo la flotta più grande vista finora, a tal punto da essere considerato il sovrano dei mari dopo la scomparsa del suo storico rivale, Gol D. Roger, il pirata con la taglia più alta della serie.

Il famigerato Re dei Pirati, primo a raggiungere l’isola di Laugh Tale e a possedere lo ONE PIECE, ha infatti raggiunto la cifra record di 5,564,800,000 berry sulla sua taglia, diventando di diritto l’uomo più pericoloso mai affrontato dalla Marina e dal Governo Mondiale. Per concludere, vi lasciamo con una domanda: riuscirà Vegapunk a sopravvivere all’incidente di Egghead?