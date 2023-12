ONE PIECE: le 5 trasformazioni più potenti di Rufy

One Piece entusiasma da anni i suoi estimatori con stravaganti metamorfosi che caratterizzano molti personaggi della storia, primo fra tutti il protagonista. Scopriamo insieme quali sono le trasformazioni più potenti di Monkey D. Rufy. Attenzione, seguono spoiler su One Piece!

5 - Water Rufy

Nello scontro tra Rufy e Crocodile, tornato recentemente in auge nel manga grazie alla Cross Guild di Buggy in One Piece, il protagonista capisce che può sconfiggere l'uomo di sabbia solo ricoprendosi d'acqua. Essendo stata utilizzata solo in questa circostanza, questa forma è relegata inevitabilmente all'ultimo posto della top.

4 - Nightmare Rufy

Durante la saga di Thriller Bark, Rufy assimila un gran numero di ombre e diventa una sorta di Frankenstein gigante, in grado di fronteggiare persino delle versioni gigantesche di Oars e del temibile Gecko Moria.

3 - Gear Second e Third

Velocità e potenza. Queste sono rispettivamente le prerogative del Gear Second e del Gear Third. Il Gear Second permette a Rufy di far circolare il sangue nel corpo più rapidamente del normale, consentendogli di muoversi in modo fulmineo. Con il Gear Third invece, il protagonista si concentra sulla forza bruta ed è capace, mordendosi il pollice, di gonfiare il proprio corpo e renderlo gigante, il che gli permette di sferrare colpi ancora più devastanti.

2 - Gear Fourth

Questa trasformazione ha molteplici forme, ma quelle più utilizzate da Rufy sono essenzialmente due: Snakeman e Bounceman. Nel primo caso, si tratta di un'evoluzione del Gear Second che, oltre a puntare sulla pura velocità, rende il corpo del protagonista estremamente snodato e difficile da colpire. Bounceman, invece, è una sorta di stadio successivo al Gear Third e rende Rufy in grado di sferrare alcuni tra i suoi attacchi più forti come il "King Organ" e il "King Kong Gun".

1 - Gear Fifth

Non può che piazzarsi in testa alla classifica il potere risvegliato da Rufy più di recente: il Gear Fifth di One Piece Questa trasformazione rende i capelli e i vestiti di Rufy bianchi, gli occhi rossi e dà all'uomo di gomma la capacità di imporre la propria elasticità anche su qualsiasi cosa lo circondi, comprese le altre persone. Con questa abilità ha sconfitto persino Kaido, quindi qualsiasi avversario di Rufy è avvisato.