ONE PIECE, 5 villain contro cui Rufy non ha avuto modo di combattere

Nel corso della sua avventura per i mari alla ricerca del tesoro ONE PIECCE, Monkey D. Rufy ha dovuto affrontare avversari dal livello combattivo e strategico impressionante, e pur essendosi misurato con veri e propri Imperatori, non ha mai trovato l’occasione per misurarsi con altri grandi villain, molto influenti nel Nuovo Mondo.

Vediamo insieme i 5 personaggi molto potenti, sia pirati che marine, contro cui il protagonista non ha mai, almeno per ora, avuto modo di combattere.

Iniziamo da Kurozumi Orochi, precedente shogun di Wano in combutta con l’Imperatore Kaido per piegare al suo dominio tutti gli abitanti dell’arcipelago. Orochi rappresenta uno degli antagonisti principali della prima parte dell’avventura dei Mugiwara nel Paese di Wa, e non avrebbe rappresentato chissà quale grande minaccia per Rufy, se non fosse per la sua terribile astuzia e alleati molto pericolosi.

Proseguiamo con due avversari estremamente potenti, con cui Rufy non ha mai realmente iniziato uno scontro intenso e con l’intento di sfoggiare tutte le sue capacità. Stiamo parlando di due pirati delle Cento Bestie, sottoposti di Kaido: Jack e Queen. Se il risultato contro Queen sarebbe stato scontato anche con solo il Gear Fourth, altrettanto non può dirsi per un ipotetico confronto diretto col mostruoso e resistentissimo Jack, il quale però verrebbe facilmente surclassato dal Gear Fifth.

Troviamo poi Big Mom, ex Imperatrice regnante di Whole Cake Island, definitivamente sconfitta da Law e Kidd durante gli eventi finali di Wano e Onigashima. Nonostante sia stata una figura fastidiosa per i Mugiwara per molti capitoli e intere saghe, però, Big Mom non si è mai direttamente confrontata con Rufy, e vista la sua scomparsa è molto probabile che non li vedremo mai l’una contro l’altro.

Infine, l’avversario più potente che Rufy non ha avuto modo di fronteggiare è Sengoku, ex Grand’ammiraglio della Marina, e ora diventato l’ispettore generale dell’istituzione. L’ostilità tra i due è naturale, considerato che Sengoku era a capo dell’organo militare quando Rufy ha apertamente dichiarato guerra al Governo Mondiale sparando alla bandiera. Le sue capacità offensive, date da un’ottima preparazione atletica e dai poteri del frutto Homo Homo modello Buddha, sarebbero state sufficienti a mettere in difficoltà Rufy, ma ora che si è praticamente ritirato dalla carriera sul campo è improbabile che i due si affronteranno.

