ONE PIECE, i 5 villain più sottovalutati dell'opera di Eiichiro Oda

One Piece vanta un cast stellare di personaggi, tutti unici e riconoscibili, inclusi gli antagonisti che compaiono nella storia. Tuttavia, non tutti i villain hanno ricevuto lo stesso trattamento a causa della miriade di personaggi presenti nella storia.

Ecco una lista di 5 villain un po' troppo sottovalutati in One Piece:

Kuro: La sua comparsa iniziale e le poche apparizioni successive di Kuro potrebbero averlo fatto dimenticare, ma è evidente che Oda si sia impegnato per renderlo più di un semplice antagonista monodimensionale. Ex pirata, Kuro sviluppò un profondo odio per la pirateria, tanto da tradire la sua stessa ciurma. Sebbene il suo minutaggio sullo schermo sia limitato, Kuro vanta un retroscena interessante che lo vede opporsi non solo ai Cappelli di Paglia, ma anche ai Marine. A ciò si aggiunge la sua arma singolare e la sua speciale abilità, che gli permette di muoversi a una velocità folgorante per sopraffare i suoi nemici.

Wapol: In una saga ricca di momenti emozionanti e personaggi cruciali per lo sviluppo della trama, il goffo e infantile Wapol apparve come un antagonista piuttosto insignificante. Tuttavia, dopo il salto temporale, piccoli indizi suggeriscono che Wapol, dopo la sconfitta per mano dei Cappelli di Paglia anni addietro, si sia fatto un nome, diventando persino sovrano del Regno di Black Drum. Oda avrebbe potuto facilmente relegare Wapol nell'oblio dopo la sua umiliante sconfitta, invece lo ha trasformato in un individuo rilevante nel mondo di One Piece, che detiene ancora un certo grado di autorità.

Hogback: All'inizio dell'arco di Thriller Bark in One Piece, dopo che Rufy e la ciurma sbarcano sulla nave e incontrano Brook, sembra che Hogback sia destinato a essere il villain principale dell'arco narrativo. L'aspetto minaccioso e la risata folle del "dottore" sono sufficienti a mettere i brividi anche ai più coraggiosi. I riferimenti sparsi nella sua stanza dedicati alla defunta moglie Cindry aggiungono un ulteriore strato di inquietudine al suo personaggio. Hogback riveste un ruolo importante nel mondo di One Piece essendo stato un medico di fama mondiale, tanto che persino Chopper lo aveva sempre guardato con ammirazione.

Bellamy: Quando Bellamy appare per la prima volta all'inizio della storia, nell'arco di Jaya, non sembra altro che un arrogante capitano pirata destinato a non rappresentare una grande minaccia per i Cappelli di Paglia. Infatti, Rufy riesce a sconfiggerlo con un solo colpo durante il loro primo incontro, facendo pensare che Oda lo stesse usando semplicemente come bersaglio o personaggio comico. Per i lettori, è stata una grande sorpresa rivedere Bellamy a Dressrosa, dove il personaggio aveva assunto una personalità più fredda e stoica, agendo come braccio destro di Doflamingo. Lavorare per il suo eroe d'infanzia era un sogno diventato realtà per Bellamy, salvo poi scoprire che era stato usato come una semplice pedina nel gioco di Doflamingo. Bellamy attraversa un arco narrativo significativo e piuttosto emozionante, che lo vede trasformarsi da leader arrogante a un personaggio molto più empatico.

Monet: Nell'arco narrativo di Punk Hazard, Caesar regna incontrastato come antagonista principale, relegando la sua fedele compagna Monet a un ruolo secondario. Una vera ingiustizia, perché Monet ha molto da offrire. Il personaggio si distingue per il suo design unico, che ricorda un'arpia con le sue gigantesche ali piumate e le zampe da uccello. Ma la sua bellezza è solo superficiale. Dietro il sorriso e la risata si cela un individuo sadico che prova piacere nel tormentare i nemici. Nonostante la sua natura crudele, Monet non è solo una marionetta nelle mani di Caesar. Le sue abilità legate al frutto del diavolo Neve Neve la rendono un avversario formidabile e la sua intelligenza tattica la rende un'abile stratega. Al di là del suo ruolo in Punk Hazard, la storia di Monet rimane avvolta nel mistero. Il suo passato, le sue motivazioni e i suoi obiettivi rimangono inesplorati. Un vero peccato, perché il personaggio aveva il potenziale per conquistare un posto di rilievo tra i villain di One Piece.

