ONE PIECE: i 50 personaggi più amati uniti in un maestoso poster di Oda

ONE PIECE ha raggiunto l'importante traguardo del 100esimo volume, e sono state diverse le iniziative organizzate per la celebrazione, tra una miniserie live action che illustra l'influenza dell'opera sulla vita dei lettori, e l'immenso disegno che si formerà con le cover dei numeri 99, 100 e 101, con protagonisti Big Mom, Luffy e Kaido.

In occasione della pubblicazione del volume 100 l'autore Eiichiro Oda ha inoltre disegnato un magnifico poster. L'illustrazione in questione, intitolata "100 Great Pirates Views", ritrae i 50 personaggi più popolari dell'intera epopea piratesca, decisi da un sondaggio a livello mondiale, fatto tra gennaio e febbraio 2021. Sebbene parti del disegno siano state rivelate negli scorsi mesi, solo ora è stato mostrato lo spettacolare risultato finale, che potete vedere in fondo alla pagina, nel post di WSJ_Manga.

Naturalmente al centro si trova il protagonista Monkey D. Rufy, circondato dai Mugiwara, e piuttosto vicino ai suoi amici fraterni, Ace e Sabo. Gli Imperatori Kaido, Big Mom, Shanks e Barbanera ricoprono i quattro angoli del poster, mentre in alto, nella parte centrale, il volto di Gol D. Roger domina tutti i personaggi. È interessante notare che Yamato e Kozuki Oden, personaggi introdotti da relativamente poco nella serie, siano già riusciti a conquistare milioni di appassionati.

Per concludere ricordiamo che il manga di ONE PIECE è in pausa, e vi lasciamo alla preview dell'episodio 992, dove farà il suo debutto un importante personaggio.