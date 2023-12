ONE PIECE: 6 volte in cui l'autore ha fatto ricorso all'improvvisazione

Con più di 25 anni di storia alle spalle, ONE PIECE è uno dei manga più longevi. Proprio a causa di ciò, difficilmente l'autore Eiichiro Oda ha potuto seguire uno schema prefissato. Delle volte ha dovuto ricorrere all'improvvisazione, realizzando comunque delle scene assolutamente indimenticabili.

Normalmente, un mangaka conosce già il finale della sua serie e il percorso per raggiungerlo. Ad esempio, Hajime Isayama ha rivelato di aver deciso il finale di Attack on Titan sin dall'inizio. Questo, per forza di cose, non può essere il caso di Eiichiro Oda. Con una serializzazione lunga come quella di ONE PIECE la trama può prendere delle strade che difficilmente si possono pianificare con largo anticipo.

ONE PIECE doveva durare solo 5 anni, ma l'introduzione della Flotta dei Sette portò Oda a proseguire la narrazione. In questi altri 5 casi, l'autore di ONE PIECE ha fatto ricorso all'improvvisazione.

Come ben sappiamo, Eiichiro Oda non voleva far perdere il braccio a Shanks all'inizio di ONE PIECE. Questa scena, divenuta iconica, non era assolutamente nei suoi piani. A convincere l'autore fu un suo editor, che volle aggiungere questo dettaglio per dare più drammaticità alla trama.

Nelle idee originali, Ace non era il figlio di Gol D. Roger. Questo dettaglio geniale venne proposto da Oda a un suo editor, la cui reazione convinse l'autore ad aggiungerlo alla storia come una svolta degli eventi.

Shanks non doveva apparire a Marineford! Quando Oda pensava alla grande guerra di Marineford, Oda aveva in mente un altro finale. Successivamente, pensò che a dover porre fine agli scontri dovesse essere il Rosso.

Trafalgar Law è uno dei personaggi più amati di ONE PIECE, ma se vi dicessimo che Oda non voleva dargli troppo risalto? Nel 2017 l'autore spiegò che il ruolo di Kidd sarebbe stato importante nel futuro, ma che Law non doveva essere una figura così rilevante.

Eiichiro Oda non aveva intenzione di pianificare nulla di speciale per il 1000° capitolo del suo manga. Tuttavia, le pressioni arrivate dall'esterno e i festeggiamenti programmati dai suoi redattori e dal fandom gli fecero cambiare idee.