ONE PIECE, 6 cose che vorremmo dal 2024 del manga

Il 2023 di ONE PIECE è stato uno degli anni migliori dell'opera, che ha permesso all'anime di compiere un importante salto di qualità, alla serie di affermarsi nel mondo con il live-action di Netflix e al manga di stupire con panel eccellenti e con una storia sempre più emozionante. L'opera di Oda-sensei deve però puntare ancora più in alto!

L'autore di ONE PIECE sa già cosa prendersi nel 2024. Eiichiro Oda ha infatti svelato alcune chicce durante l'ultimo Jump Festa che ci permettono di ipotizzare alcuni degli avvenimenti del manga nei prossimi mesi. Queste sono 6 cose che vorremmo dal 2024 di ONE PIECE. Se dovessero realmente accadere il fandom esploderebbe, ma occhio agli spoiler.

Per un epico finale di Egghead, vorremmo vedere Nika abbattere Saturn sotto gli occhi di Kuma e Bonney. L'Astro è la fonte di tutti i mali di ONE PIECE e vederlo sconfitto da colui il quale ha ereditato su di sé la leggenda di Nika provocherebbe una soddisfazione immensa. Inoltre, affermerebbe Rufy e la sua ciurma nello scontro con il Governo Mondiale.

Personaggio amatissimo da tutti, nonostante il ruolo di villain, vorremmo il ritorno di Doflamingo. L'ex Flottaro è tenuto prigioniero a Impel Down, dove Magellan vigila sulla sua sicurezza. Potrebbe però in qualche modo fuggire e perché no unirsi alla Cross Guild, che a quel punto diverebbe una serie minaccia per chiunque.

Ormai è praticamente certa la prossima destinazione dei Mugiwara dopo l'Isola del Futuro. Il prossimo arco di ONE PIECE sarà a Elbaf, almeno stando alle anticipazioni rilasciate dall'autore. Arrivati sull'isola dei giganti, Nico Robin potrebbe riunirsi a Saul, in qualche modo sopravvissuto al genocidio di Ohara. Ciò aprirebbe anche uno spiraglio per un altro grande avvenimento.

Eiichiro Oda vuole far incontrare quei due Imperatori di ONE PIECE. Ebbene, qualora i Mugiwara approdassero a Elbaf, siamo certi che il Rosso tornerebbe indietro per difendere i suoi territori. L'incontro tra Rufy e Shanks è quello che tutti chiedono da oltre vent'anni a questa parte, ma finalmente ci sono probabilità concrete che ciò avvenga.

Il flashback di Kuma ha solo sfiorato questo racconto, ma vogliamo sapere tutto di quell'evento. L'incidente di God Valley è una delle storie più attese di ONE PIECE. Parliamo infatti dello scontro tra Gol D. Roger e il suo rivale Xebec. Sappiamo che a questo scontro presero parte anche Garp e Figarland, ma che cosa realmente successe? Vogliamo un racconto esaustivo sui fatti!

Nel 2024 vorremmo tanti altri grandi ritorni. La posizione attuale di Gecko Moria è sconosciuta – sappiamo che è sfuggito dalle grinfie di Barbanera -, così come vorremmo sapere se in qualche modo anche Ener farà il suo ritorno. Ma più di tutto vogliamo sapere cosa è successo a Law e Kidd. Sconfitti da Barbanera e Shanks, le loro ciurme sono state distrutte, ma siamo sicuri che per loro sia finita? E se dovessero unirsi alla Flotta dei Mugiwara?