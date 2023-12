ONE PIECE, 6 scontri colmi d'adrenalina che tutti vorrebbero vedere nel 2024

Per ONE PIECE il 2023 è stato un anno d'oro, che ha permesso all'opera di Eiichiro Oda di "rompere" internet e di conquistare il mondo intero tra manga, anime, serie TV e videogiochi. I prossimi dodici mesi, tuttavia, sembrano altrettanto promettenti e se ci fossero questi sei scontri potremmo sfiorare la leggenda!

Eiichiro Oda ha bene in vista gli obiettivi del 2024 per ONE PIECE. Il mangaka intende disegnare dei panel ancor più straordinari, ma ciò che tutti vorrebbero è assistere a questi scontri, attenti però agli spoiler sul manga!

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE hanno permesso a Kuma di diventare una bellissima rivelazione. La Saga di Egghead è tuttavia entrata nel suo climax e dopo un racconto struggente sembra giunto il momento di tornare in battaglia. Dunque, il primo scontro che tutti vorremmo vedere nel 2024 di ONE PIECE è la resa dei conti tra Zoro e Rob Lucci. Lontani dal resto del gruppo del laboratorio, l'agente del CP0 ha sfoderato tutta la sua potenza contro lo spadaccino. Lucci riuscirà a rialzare la testa dopo l'umiliazione subita dal Gear 5th, oppure per lui sarà un addio?

Non scordiamoci dell'altra Ala del Re. Sanji è al momento bloccato dal potere di Saturn, ma in qualche modo il cuoco riuscirà a liberarsi. Vorremmo tutti vedere un combattimento tra Sanji e Kizaru, uno scontro che vedrà Gamba Nera affrontare una gamba che agisce alla velocità della luce. Chi tra i due è più forte con le gambe? Questo scontro difficilmente avverrà, poiché Kizaru sembra essersi schierato dalla parte dei Mugiwara in ONE PIECE 1103.

Qualcuno, apparentemente Kizaru o Caribou, ha portato del cibo a Rufy. Il capitano dei Mugiwara, una volta riempita la pace, tornerà a combattere e la sua preda sarà sicuramente l'Astro Saturn. Nei panni di Nika, e dunque nuovamente con il Gear 5th attivo, salverà Bonney. Kuma potrà quindi rasserenarsi nel vedere sua figlia protetta dall'uomo della libertà in cui ha creduto per tutta la vita.

Lontani da Egghead, ci sono tanti altri combattimenti che vorremmo vedere. Uno tra questi è quello tra Monkey D. Dragon e San Garling Figarland. La battaglia tra il leader dell'Armata Rivoluzionaria e il Cavaliere Sacro del Governo Mondiale potrebbe essere una delle più feroci. Potrebbe anche essere lo scontro tra il padre di Rufy, di cui peraltro scopriremmo i poteri, e il padre di Shanks!

Di recente Eiichiro Oda ha anticipato uno scontro tra due Imperatori. Parliamo presumibilmente di Barbanera contro Shanks, una battaglia inevitabile per la rotta di Laugh Tale. Se davvero dovesse avvenire un combattimento tra i due, di sicuro sarebbe uno dei più belli del manga.

Una volta che ONE PIECE sarà entrato in una nuova saga, molto probabilmente quella di Elbaf, Rufy e Shanks entreranno in contatto. La terra dei giganti è uno dei territori del rosso e l'arrivo dei Mugiwara sarebbe come un'invasione a tutti gli effetti. Shanks potrebbe voler testare le capacità di Rufy e del Gear 5th, per cui uno scontro tra loro sembra molto probabile. Potremmo inoltre scoprire il vero obiettivo di Shanks, uno dei pirati più misteriosi del manga.