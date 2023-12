ONE PIECE: 7 pirati che si affidano ciecamente al proprio Frutto del Diavolo

Prima di arrivare nel Nuovo Mondo, si ha la convinzione che i Frutti del Diavolo rendano un pirata imbattibile. In realtà, è l'Ambizione a farla da padrone nel mondo di ONE PIECE. Eppure, erroneamente questi 7 pirati di ONE PIECE si affidano ciecamente alle capacità del proprio Frutto del Diavolo.

Gol D. Roger non possedeva alcun Frutto. Il grande potere del Re dei Pirati di ONE PIECE deriva esclusivamente dalla propria Ambizione. È questo che ci spinge a dire che un forte Haki è superiore a qualsiasi Frutto, e non il contrario come credono i sette che vi stiamo per raccontare.

Doflamingo, l'ex re di Dressrosa, era uno Shichibukai dotato di un grande controllo dello straordinario potere del suo Frutto. L'Ito Ito no Mi consente a Doffy di produrre corde dal suo stesso corpo e manipolarle per dominare i mari. Doflamingo è peraltro uno dei pochi pirati di ONE PIECE ad avere il Risveglio del Frutto del Diavolo, ma ciò non si è rivelato sufficiente per fermare Rufy. Doflamingo non ha allenato il suo Haki e questa debolezza è la causa principale della sua sconfitta.

Jack è una delle Superstar dei Pirati delle Cento Bestie di Kaido che si è messo in mostra a Zou e poi a Wano. La sua forza immensa è riconducibile esclusivamente al suo Frutto, lo zoo zoo ancestrale Ele Ele modello Mammut.

Tornato in grande spolvero solamente di recente, citiamo in questa classifica anche Ace. Il 'figlio' di Barbabianca era uno dei pirati emergenti più forti dell'era attuale e poteva effettivamente controllare tutti e tre i tipi di Haki. Tuttavia, per quel che abbiamo potuto vedere, in combattimento si affidava ciecamente al suo Mera Mera no Mi.

Altro pirata fortissima che faceva esclusivamente conto sul suo Frutto e non anche sull'Haki era Crocodile. Ex della Flotta dei 7, la sua permanenza ad Alabasta aveva indebolito la sua Ambizione di solcare i mari.

Eustass Kidd e Trafalgar Law sono due dei pirati più forti della Peggiore delle Generazioni, forti di una taglia da 3 miliardi di berry. Entrambi hanno risvegliato il loro frutto, ma il loro controllo sull'Haki è basico ed elementare.

In quanto Imperatrice, Big Mom ha il controllo dei tre tipi di Haki. Tuttavia, quando combatté contro Law e Kidd lo fece praticamente senza fare affidamento all'Hake del Re Conquistatore. Big Mom commise un grande errore fidandosi ciecamente del suo Soul Soul e dimenticandosi della sua Ambizione.