ONE PIECE: le 7 vittorie più gloriose dell'Imperatore Monkey D. Luffy

Guidato dal profondo desiderio di diventare il Re dei Pirati, Monkey D. Luffy ha raggiunto un livello di potenza straordinario, riuscendo a sovrastare alcuni dei pirati e dei combattenti migliori dell’universo di ONE PIECE. Ripercorriamo quindi le sette vittorie più gloriose ottenute dal neo-Imperatore Luffy.

Partiamo da Arlong, l’uomo-pesce ex membro dei Pirati del Sole diventato successivamente un tiranno e truffatore per quanto riguarda la vicenda di Nami che spinse Luffy e i suoi compagni ad intervenire direttamente ad Arlong Park, e mettendolo alle strette. Una delle vere prime battaglie intense combattute da Luffy, ancora senza Gear ne Ambizione, nonché fondamentale per l’arco del personaggio di Nami.

Proseguiamo in ordine cronologico con lo scontro diretto con Sir Crocodile, antagonista principale della saga di Alabasta. Luffy ha letteralmente combattuto per il destino del regno di Nefertari Cobra, ed è riuscito a sconfiggere un avversario formidabile e unico come Crocodile grazie a schivate prodigiose e combo talmente potenti da superare gli attacchi e le protezioni di sabbia nemiche.

Spostiamoci a Water Seven, dove Luffy ha fronteggiato in uno splendido scontro Rob Lucci, allora capo del CP9. Si tratta di un momento fondamentale per la crescita di Luffy, soprattutto per il debutto del Gear Second, tecnica che diventerà iconica col trascorrere delle saghe. Dopo il salto temporale Luffy ha dimostrato di essere migliorato esponenzialmente sull’isola degli Uomini-Pesce, affrontando Hody Jones, e stendendolo, liberando allo stesso tempo migliaia di vite dalla sua tirannia.

Luffy si è dimostrato anche un abile stratega riuscendo a combinare alla perfezione la trasformazione Boundman del Gear Fourth con l’ambizione dell’armatura, e riuscendo così a sconfiggere il potente Donquijote Do Flamingo a Dressrossa, terra del suo dominio assoluto. Il Gear Fourth si è rivelato la carta vincente anche contro Charlotte Katakuri, figlio di Big Mom e uno dei suoi migliori pirati, anche se stavolta Luffy è dovuto ricorrere all’imprevedibile quanto potente forma Snakeman.

Arriviamo infine ad una battaglia recente, che deve ancora chiudersi definitivamente nell’anime: Luffy contro Kaido. Il crollo di un Imperatore e la conseguente ascesa di un altro marchia indubbiamente un momento epocale nella serie, reso ancora più spettacolare dal debutto del Gear Fifth, forma derivante dal risveglio del frutto Gom Gom, o meglio, del frutto Homo Homo modello Nika. La sconfitta su Kaido ha rappresentano anche un nuovo inizio per il paese di Wa, e ciò ha reso Luffy un’immensa minaccia per il Governo ma anche un grande eroe.

In conclusione, vi lasciamo alle peggiori sconfitte subite da Monkey D. Luffy, e ai primi spoiler sul capitolo 1092 di ONE PIECE, disponibile su MangaPlus domenica 24 settembre 2023.