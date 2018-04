ONE PIECE 834: il trailer dell'episodio anticipa il vero potere della famiglia Charlotte

Ieri - domenica 22 aprile - sui circuiti televisivi giapponesi è andato in onda l'episodio 833 dell'adattamento anime di ONE PIECE. Mentre nella versione manga è ormai prossima ad addentrarsi in una nuova saga, la storia in TV entra nel vivo dell'arco narrativo di Whole Cake Island. Vediamo insieme il trailer dell'episodio 834.

Nell'ultimo episodio, andato in onda in Giappone su Fuji TV ieri - domenica 22 aprile - i nostri eroi sono riusciti, dopo tanti sforzi, a distruggere il ritratto di madre Carmel, ma l'euforia dei Pirati di Cappello di Paglia e dei loro alleati è destinata a durare, purtroppo, ben poco.

Come spiega il narratore all'interno del promo di ONE PIECE 834, in seguito alla distruzione del ritratto - che scatenerà tutta l'ira della perfida Big Mom - i sottoposti più forti della Famiglia Charlotte mostreranno tutto il loro potere, sfoderando il meglio delle loro abilità e intensificando la battaglia che li vede coinvolti con i protagonisti.

Intitolato "Missione fallita?! I Pirati di Big Mom contrattaccano!", l'episodio numero 834 di ONE PIECE sarà trasmesso sui circuiti televisivi giapponesi domenica 29 aprile. Ci avviciniamo, ormai, alla fase clou dell'arco narrativo di Whole Cake Island all'interno dell'adattamento animato della serie: come andrà a finire la battaglia?