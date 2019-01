ONE PIECE 89 e Dr. Stone 3 tra le uscite Star Comics del 1° febbraio

Star Comics ha annunciato quello che ci aspetterà in fumetteria dal prossimo 1 febbraio per quanto riguarda i suoi prodotti. Nella lista figurano anche alcuni numeri molto attesi delle serie più attese, come ONE PIECE 89 e Dr. Stone 3.

Febbraio è alle porte, e sembra proprio che sarà un mese molto interessante per tutti gli appassionati dei manga targati Star Comics. Almeno è quanto sembrerebbe far presagire la lista delle uscite che la stessa azienda ha reso nota attraverso il suo sito ufficiale e concernenti il 1 febbraio. Di seguito potete trovare tutti i dettagli relativi alle suddette novità:

"One Piece 89

Al fine di fermare Big Mom e la sua devastante crisi alimentare, il gruppo di Sanji si affretta a completare la torta. Nel frattempo Rufy è impegnato in un violentissimo combattimento all’ultimo sangue con l’imbattuto generale Katakuri... Chi avrà la meglio tra i duellanti?!

Autore: Eiichirō Oda

Prezzo: € 4.30

Dr Stone 3



Giunto al villaggio di Kohaku, Senku progetta di portare dalla sua parte tutti gli abitanti. Per prima cosa sconfigge Chrome in un duello a colpi di scienza e ottiene il suo aiuto, poi si imbarca nell’impresa di creare una medicina universale per curare la malattia di Ruri, la sorella maggiore di Kohaku. Inizia così la sfida per dare vita al regno della scienza!

Autore: Riichirō Inagaki

Prezzo: € 4.50

Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run 11

Nella battaglia contro Axel Ro, l’assassino inviato dal presidente, Johnny e J.Lo perdono tutti i resti conquistati fino a quel momento! Con l’avvicinarsi dell’eighth stage, la lotta per accaparrarsi le parti di quel corpo misterioso è destinata a farsi estremamente accesa. J.Lo però si ricorda che tra i partecipanti c’è ancora una persona che custodisce una delle reliquie. Nel frattempo, Uecapipo si muove per proteggere Lucy, ma... Autore: Hirohiko Araki

Prezzo: € 7.00

My Love Story!! 6

Sono passati poco più di sei mesi da quando Takeo e Yamato si sono messi insieme. Finalmente si sono scambiati il primo bacio e il loro rapporto sta proseguendo alla grande. Guardando la madre che fa le faccende domestiche con vigore nonostante sia incinta, per giunta all’ultimo mese, Takeo vive un momento di grande inquietudine e preoccupazione. Sua madre un po’ lo schernisce per questo atteggiamento, salvo poi scoprire, nel momento del bisogno, quanto sia realmente maturato suo figlio, diventato un vero cavaliere. Con grande sorpresa, infine, sembra essere arrivato l’amore anche per Sunakawa!

Autore: Kazune Kawahara

Prezzo: € 4.50

Ranma 1/2 New Edition 16

In un modo o nell’altro i guai causati da Pink e Link sono stati archiviati ma tra tesori segreti, tecniche supreme e farmaci sperimentali pare che tutti, intorno a Ranma, non facciano altro che causare problemi a non finire! La prima minaccia arriva da una misteriosa scuola che sembra travolgere chiunque vi abbia a che fare... con una valanga di debiti!

Autore: Rumiko Takahashi

Prezzo: € 7.00

World Trigger 17

La quinta sfida delle eliminatorie sta per concludersi, ma Yuma viene gravemente ferito dal contrattacco di Kakizaki. Quali possibilità restano alla Tamakoma 2 per vincere? Nel frattempo verremo a conoscenza del passato di Yoko e Hana della squadra Katori, mentre Osamu dovrà vedersela con le alte sfere della Border nel tentativo di convincerli a far entrare in squadra Hyuse… Riuscirà a guadagnarsi la loro fiducia?!

Autore: Daisuke Ashihara

Prezzo: € 4.30"

Quale di questi farà parte del vostro carrello il 1 febbraio?