ONE PIECE 900 episodi dopo, il paragone tra i due Rufy vi lascerà a bocca aperta!

Per noi fan di ONE PIECE sono passati ben 21 anni dall'inizio della storia, ma per Rufy, Zoro e compagni il tempo è trascorso un po' più lentamente. Dalla Saga del Mare Orientale a quella di Wano, comunque, di cambiamenti ce ne sono stati, anche se probabilmente per molti di voi alcuni di questi saranno passati inosservati.

Su Reddit, l'utente Xenowith1o ha posto l'attenzione sull'incredibile evoluzione fisica di Rufy, cambiato radicalmente in poco più di due anni, così come il resto della ciurma. Il protagonista ha continuano ad allenarsi, combattere e imparare senza sosta, e l'immagine visibile in calce mostra il frutto di tutti gli sforzi da lui compiuti.

Nel corso dell'arco narrativo corrente, quello del Paese di Wano, Rufy ha raggiunto nuove vette e si è spinto oltre i propri limiti per ottenere il potere necessario per sconfiggere Kaido, in quella che sarà senza ombra di dubbio la battaglia più dura incontrata finora. Alla fine di ONE PIECE non manca molto, al massimo uno o due archi narrativi, e sarà sicuramente interessante scoprire come continuerà ad evolversi l'eroe.

A proposito dell'evoluzione del personaggio, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'artwork ritraente Rufy in versione re dei pirati!